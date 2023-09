Hơn 68 tỷ đồng hỗ trợ nạn nhân vụ cháy chung cư mini ở Hà Nội

Chiều 18/9, theo UBND quận Thanh Xuân (Hà Nội), tính đến 17h cùng ngày, các cơ quan, tổ chức, cá nhân, doanh nghiệp các địa phương đã ủng hộ hơn 68 tỷ đồng cho nạn nhân vụ cháy chung cư mini tại ngõ 29 Khương Hạ, phường Khương Đình.

Người dân đến ủng hộ các nạn nhân trong vụ cháy chung cư mini ở ngõ 29 Khương Hạ, phường Khương Đình (Thanh Xuân, Hà Nội)

Trong đó, tiếp nhận hỗ trợ qua Uỷ ban Mặt trận Tổ quốc (MTTQ) Việt Nam quận Thanh Xuân là 8,5 tỷ đồng, tiếp nhận hỗ trợ qua MTTQ Việt Nam phường Khương Đình hơn 59,8 tỷ đồng.

Đến nay, lực lượng chức năng đã hỗ trợ bằng tiền mặt gần 7,5 tỷ đồng. Trong đó, quận Thanh Xuân hỗ trợ từ ngân sách 50 trường hợp tử vong, mỗi trường hợp 5 triệu đồng, 42 trường hợp bị thương, mỗi trường hợp 3 triệu đồng. Hỗ trợ theo Nghị định 20/2021/NĐ-CP cho các nạn nhân tử vong gồm 44 người (mỗi người 22 triệu đồng), hỗ trợ người bị thương gồm 42 người (mỗi người 4,4 triệu đồng).

Cùng với đó, Quỹ trẻ em quận hỗ trợ thêm 15 trẻ em tử vong (mỗi trẻ 3 triệu đồng); 9 trẻ em bị thương (mỗi trẻ em 2 triệu đồng). Hội Chữ thập đỏ quận cũng đã hỗ trợ 175 triệu đồng cho các nạn nhân; Uỷ ban MTTQ Việt Nam phường Khương Đình hỗ trợ 142 trường hợp (mỗi trường hợp 40 triệu đồng).

Trước đó, vào khoảng 23h50 ngày 12/9, tại một chung cư mini trong ngõ 29 phố Khương Hạ (Khương Đình, Thanh Xuân, Hà Nội) đã xảy ra hỏa hoạn. Diện tích tòa chung cư mini khoảng trên 200m2 với khoảng 150 người dân sinh sống.

Nhận được tin báo, hàng trăm cảnh sát và hàng chục xe chữa cháy đến hiện trường dập lửa, tổ chức tìm kiếm cứu hộ cứu nạn. Tính đến tối 13/9, Công an TP Hà Nội xác định 56 người tử vong và 37 người bị thương trong vụ cháy.

Công an TP Hà Nội đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và lệnh bắt bị can để tạm giam 4 tháng đối với Nghiêm Quang Minh (SN 1979, ở phường Yên Hòa, quận Cầu Giấy, Hà Nội) về tội “Vi phạm quy định về phòng cháy chữa cháy”. Minh là chủ chung cư nơi xảy ra vụ cháy thảm khốc trên.

Nguồn: [Link nguồn]Nguồn: [Link nguồn]