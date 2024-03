Hôm nay, chủ tịch Tân Hoàng Minh hầu tòa

Triệu tập hàng ngàn bị hại, người liên quan Nhà bạt được bố trí để phục vụ phiên xử. Ảnh: T.TRANG Vụ án này, hơn 6.600 bị hại cùng nhiều cá nhân, tổ chức liên quan đã được triệu tập đến tòa. Do đó, TAND TP Hà Nội đã phải nghiên cứu và bố trí dựng một nhà bạt lớn có sức chứa hàng ngàn chỗ ngồi, bố trí một hội trường bên cạnh phòng xét xử dành cho các bị hại, người liên quan. Các địa điểm này đều có hệ thống màn hình được kết nối trực tiếp với hội trường xét xử chính nhằm bảo đảm diễn biến phiên tòa luôn được khớp nối, thông suốt. Ngoài ra, một hội trường khác cũng được bố trí dành cho các PV theo dõi, đưa tin về phiên xử. Đến trưa 18-3, công tác âm thanh, ánh sáng, đường truyền trực tuyến và các thiết bị phòng, chống cháy nổ, bảo đảm an toàn, an ninh cơ bản được TAND TP Hà Nội lắp đặt, triển khai xong.