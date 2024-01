Hối hả thi công tuyến đường kết hợp phố đi bộ ven sông Sài Gòn qua Bình Dương

Ngày 30/1, theo ghi nhận của phóng viên báo Tiền Phong, tuyến đường ven sông Sài Gòn đoạn qua TP.Thủ Dầu Một, từ cầu Thầy Năng đến cầu Thủ Ngữ (đường Nguyễn Tri Phương) dài 766m, đơn vị thi công đang triển khai thực hiện các hạng mục công viên, hệ thống chiếu sáng, dự kiến sẽ hoàn thành trong dịp 30/4/2024.

Đoạn từ rạch Bảy Tra đến rạch Bà Lụa dài khoảng 2,2km đã được TP.Thủ Dầu Một hoàn thiện báo cáo đề xuất chủ trương đầu tư, trình Sở Kế hoạch và Đầu tư thẩm định.

Tại TP.Thuận An với dự án cải tạo, nâng cấp tuyến đường ven sông Sài Gòn đoạn từ đường Gia Long đến đường Vĩnh Phú 40 dài khoảng 1,84km, đoạn từ rạch Bình Nhâm đến giáp cảng An Sơn dài khoảng 2,23km đã được UBND TP.Thuận An triển khai lập điều chỉnh báo cáo đề xuất chủ trương đầu tư với quy mô lộ giới 32m.

Đoạn từ rạch Bà Lụa đến cảng An Sơn dài khoảng 3km đang được triển khai báo cáo đề xuất chủ trương đầu tư, trình Sở Kế hoạch và Đầu tư thẩm định báo cáo nghiên cứu tiền khả thi.

Hành lang ven sông Sài Gòn được quy hoạch là trục cảnh quan quan trọng của TP.Thuận An (Bình Dương). TP.Thuận An dự kiến cần khoảng 6.000 tỷ đồng để thực hiện Dự án cải tạo, nâng cấp tuyến đường ven sông Sài Gòn.

Tuyến đường ven sông Sài Gòn đoạn qua TP. Thủ Dầu Một, từ cầu Thầy Năng đến cầu Thủ Ngữ (đường Nguyễn Tri Phương) dài 766m, đơn vị thi công đang triển khai thực hiện các hạng mục.

Tuyến đường kết hợp phố đi bộ ven sông Sài Gòn đoạn từ cầu Thầy Năng đến cầu Thủ Ngữ (đường Nguyễn Tri Phương) gần hoàn thiện.

Sau khi công trình đưa vào sử dụng, đây sẽ là nơi ngắm sông Sài Gòn lý tưởng cho người dân.

Khu vực đường Nguyễn Tri Phương giáp sông Sài Gòn đang được thi công các hạng mục hoa viên, đèn chiếu sáng.

Khu vực sẽ triển khai xây dựng tuyến đường ven sông Sài Gòn qua địa bàn TP.Thuận An.

Khu vực đã và đang triển khai tuyến đường ven sông Sài Gòn qua TP.Thủ Dầu Một.

Hiện nay, đoạn qua TP.Thủ Dầu Một (khu vực chợ Thủ Dầu Một) dài gần 1km, được đầu tư vốn hơn 650 tỷ đồng, đây là phố đi bộ đầu tiên tại tỉnh Bình Dương đã hoàn thành đưa vào sử dụng.

Phố đi bộ Bạch Đằng đoạn hoàn thành đã đưa vào sử dụng.

Phố đi bộ Bạch Đằng đoạn khu vực chợ Thủ Dầu Một.

Phố đi bộ Bạch Đằng đoạn trước trụ sở Thành ủy Thủ Dầu Một.

Phố đi bộ Bạch Đằng lúc về quê.

Nguồn: [Link nguồn]Nguồn: [Link nguồn]