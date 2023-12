Hành động đẹp của công an khiến người dân ấm lòng trên đường về quê

Việc tặng nước uống và nón bảo hiểm cho người dân về quê là một trong những hoạt động thường xuyên của Công an huyện Bình Chánh vừa góp phần nâng cao nhận thức của người dân khi tham gia giao thông, góp phần kéo giảm tai nạn giao thông. Đa số người đi đường, khi thấy công an lập điểm tiếp sức hành trình đều tỏ ra vui vẻ. “Được các anh công an trao tận tay những chai nước suối mát lạnh và nhắc chúng tôi lái xe an toàn, tôi cảm thấy rất vui. Việc làm quá hay và có ý nghĩa”, anh Nguyễn Hoàng quê Cần Thơ nói.