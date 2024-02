Hàng ngàn người tới chiêm ngưỡng linh vật rồng ngậm ngọc dài 30m

Chiều 5-2, linh vật rồng đã được các công nhân hoàn thành tại vườn hoa nghệ thuật đường Hồ Tùng Mậu, TP Vinh, tỉnh Nghệ An để phục vụ người dân du xuân trong dịp Tết Nguyên đán Giáp Thìn 2024.

Linh vật rồng dài khoảng 30 m, được đặt giữa khu vực vườn hoa

Theo quan sát, linh vật rồng có chiều dài khoảng 30 m, cao khoảng 5 m, nặng khoảng 2-3 tấn. Phần đầu rồng được thiết kế với thần thái uy nghiêm, phần thân mềm mại, uốn lượn. Toàn bộ thân rồng được lắp đặt đèn trang trí, phát sáng, miệng rồng được ngậm viên ngọc sáng thể hiện hình tượng rồng ẩn mình trong mây vươn lên.

Miệng rồng ngậm một viên ngọc lớn tỏa sáng

Ông Phan Quốc Bảo, Giám đốc Công ty cổ phần Công viên cây xanh TP Vinh, cho biết linh vật rồng là do các công nhân của đơn vị tự mua vật liệu về làm, trang trí nên kinh phí hết không nhiều.

Nhiều người dân thích thú chụp ảnh lưu niệm cùng linh vật rồng

Được biết, linh vật rồng là điểm nhấn trong không gian phố đi bộ, đường hoa nghệ thuật và khu vực quảng trường Hồ Chí Minh, tạo cảnh quan đẹp để người dân Nghệ An đến tham quan vui Tết đón Xuân.

Linh vật rồng do các công nhân tự mua vật liệu về làm, lắp đặt

Ngay từ khi "trình làng", linh vật rồng ở Nghệ An nhận được sự chú ý đặc biệt của người dân. Đã có hàng ngàn người dân đến chiêm ngưỡng, thích thú chụp ảnh cùng với linh vật rồng trước thềm năm mới.

Chị Lê Thị Thủy, trú phường Đông Vĩnh, TP Vinh, Nghệ An, chia sẻ: "Tôi thấy hình ảnh rồng ngậm ngọc được trang trí rất bắt mắt, vui tươi, nên đã đưa con cháu đến tham quan, lưu lại những hình ảnh đẹp với hi vọng gia đình sẽ có một năm mới Giáp Thìn 2024 bình an, thành công và hạnh phúc".

