Hầm Tuy An trên cao tốc Bắc Nam gặp địa chất yếu

Hầm đường bộ Tuy An qua tỉnh Phú Yên dài hơn 1 km, thuộc gói thầu 1 của dự án thành phần cao tốc Bắc Nam giai đoạn 2021-2025. Đoạn hầm phía nam dài 772 m do Tập đoàn Đèo Cả thi công, đoạn phía bắc do nhà thầu Lũng Lô thực hiện.

Theo ông Phạm Khắc Huỳnh, Chỉ huy trưởng hầm Tuy An (Tập đoàn Đèo Cả), hầm bắt đầu được thi công vào tháng 7/2023. Khi đào được 35 m, đơn vị thi công phát hiện đá phong hóa nhiều chuyển thành đất, địa chất không đồng đều, thay đổi hoàn toàn so với hồ sơ thiết kế. Đơn vị đã gia cố hầm để tránh sạt lở và điều chỉnh tiến độ đào.

Thay vì đào hầm rồi phun bê tông gia cố, nhà thầu phải khoan, lắp các ống thép để bơm phụt vữa xi măng, phụ gia vào vòm hầm chống sạt lở. Thời gian đào và gia cố hầm phải kéo dài khi mỗi ngày chỉ hoàn thành 1 m (trước đó 6 m).

Hiện nhà thầu Đèo Cả đã đào và gia cố được 332 m hầm bên phải, 316 m hầm trái trong tổng số 772 m chiều dài hầm. Dự kiến hầm Tuy An được thông kỹ thuật vào tháng 12, chậm 2 tháng so với kế hoạch trước đây.

Thi công trong hầm Tuy An. Ảnh: Phương Linh

Dự án thành phần cao tốc Bắc Nam đoạn Chí Thạnh - Vân Phong dài 48 km, trong đó gói thầu 1 dài 24 km nằm trên tỉnh Phú Yên. Trong giai đoạn đầu phân kỳ, tuyến đường được đầu tư với quy mô 4 làn xe, chiều rộng nền đường 17 m. Tổng giá trị gói thầu là 4.300 tỷ đồng.

Trên tuyến, ngoài hầm Tuy An dài 1.020 m và phần đường, còn có 16 cầu và các nút giao. Gói thầu 01 được khởi công từ tháng 3/2023, dự kiến hoàn thành tháng 12/2025.

