Hải Dương: Cô gái được công an giúp từ bỏ “Hội thánh đức chúa trời mẹ”

Ngày 19/9, Công an tỉnh Hải Dương cho biết, đơn vị vừa nhận được thư của một công dân cư trú tại phường Tân Bình, thành phố Hải Dương gửi lời cảm ơn sâu sắc tới lãnh đạo và cán bộ chiến sỹ Đội An ninh tôn giáo, Phòng An ninh nội địa đã giúp gia đình giáo dục, cảm hóa con gái của bà từ bỏ tà đạo “Hội thánh đức chúa trời mẹ” để trở về cuộc sống bình thường.

Công dân trên là mẹ của em Đ.T.C.T. (sinh năm 2001) – một nữ sinh từng bị lôi kéo tham gia vào tà đạo “Hội thánh đức chúa trời mẹ”.

Thông tin tư Phòng An ninh nội địa, khi bị lôi kéo tham gia vào tà đạo vào đầu năm 2021, T. đang là sinh viên một trường đại học trên Hà Nội.

Ảnh min họa.

Đến tháng 4/2023, gia đình mới phát hiện ra con gái tham gia vào hội tà đạo trên khi thấy nhiều biểu hiện lạ của T. như rất hiếm khi về nhà, không quan tâm đến gia đình, không thờ cúng tổ tiên...

Khi đó, trong lúc hoang mang tột độ, được một người bạn công tác trong lực lượng Công an tỉnh Hải Dương khuyên, mẹ nữ sinh T. đã đến trình báo và nhờ cậy cán bộ chiến sỹ Phòng An ninh nội địa, Công an tỉnh Hải Dương giúp đỡ.

Tiếp nhận thông tin, cán bộ chiến sỹ An ninh tôn giáo, Phòng An ninh nội địa đã động viên, trấn an tinh thần gia đình T. và khẩn trương vào cuộc điều tra, xác minh.

Quá trình xác minh xác định T. bắt đầu tham gia hoạt động “Hội thánh đức chúa trời mẹ” từ đầu năm 2021 thông qua một người quen tên My (quê Thanh Hóa, là sinh viên trường Đại học Thương mại).

Ban đầu, My chỉ là lân la làm quen, khéo léo tiếp cận tìm hiểu gia cảnh của T. rồi động viên, chia sẻ, hướng dẫn những điều cần thiết trong cuộc sống; sau đó My tìm cách thao túng tâm lý, ép T. tham gia bằng sự sợ hãi bởi những lời rao giảng lệch chuẩn, gieo vào tư tưởng T. niềm tin về ngày tận thế, về sự phán xét của Đức Chúa Trời nếu không nghe, tin theo; sứ mệnh cao cả của hội viên để cứu rỗi linh hồn, về cuộc sống an nhàn, hạnh phúc khi theo “Hội thánh đức chúa trời mẹ”.

Người này giới thiệu cho T. tham gia buổi hội thảo “Giải mã bản thân” do một số đối tượng tham gia “Hội thánh đức chúa trời mẹ” tổ chức.

Khi tham gia hội thảo, T. được các đối tượng tuyên truyền về “bản thiết kế cuộc đời” và được giới thiệu tài liệu kinh thánh do các đối tượng biên soạn. Sau khi tham gia buổi hội thảo, T. bắt đầu học online qua ứng dụng Zoom và học trực tiếp tại các quán cà phê, trà sữa gần trường Đại học Thương mại.

Nội dung học online tuyên truyền về nội dung kinh thánh lồng ghép với các câu chuyện trong cuộc sống, gây áp lực về tâm lý để T. tham gia vào tà đạo này (theo chia sẻ của gia đình, T. là người có thần kinh yếu, không chịu được áp lực tâm lý nặng nề).

Trong thời gian từ khi tham gia “Hội thánh đức chúa trời mẹ” đến nay, T. đã chia sẻ, lôi kéo khoảng 30 người, trong đó có khoảng 10 người T. trực tiếp gặp mặt để tuyên truyền.

Phương thức tuyên truyền chủ yếu thông qua tổ chức các buổi hội thảo, xem bài Tarot, sinh trắc vân tay và gửi tin nhắn theo nội dung có sẵn bằng các ứng dụng Zalo, Imessage, Telegram…

Thư mẹ cô gái gửi cảm ơn Công an tỉnh Hải Dương.

Số người còn lại T. tổ chức sinh hoạt online qua các ứng dụng của mạng xã hội. Quá trình tham gia tà đạo này, T. được yêu cầu đóng kinh phí hoạt động là 10%/tổng thu nhập 1 tháng cho cấp trên trực tiếp của mình - các “khu vực trưởng” của “Hội thánh đức chúa trời mẹ”.

Làm việc với cán bộ chiến sỹ Phòng An ninh nội địa, Công an tỉnh Hải Dương, T. cho biết đã có lần định từ bỏ không tham gia Hội thánh này nữa, nhưng khi không tham gia sinh hoạt từ 1 ngày trở lên thì “Hội thánh đức chúa trời mẹ” cử người tới gặp trực tiếp để tuyên truyền, lôi kéo, sử dụng những lời lẽ trong kinh thánh nói về sự sống và cái chết, dùng những ngôn từ tâm linh để gây áp lực về tâm lý, gây hoang mang, lo sợ, buộc chị tiếp tục phải tham gia.

Mỗi khi có lực lượng chức năng tiến hành triệt phá các điểm sinh hoạt thì các “nhóm trưởng” sẽ quán triệt tới các “khu vực trưởng” xóa hết những nội dung đã trao đổi liên quan đến “Hội thánh đức chúa trời mẹ” trên điện thoại, máy tính để không bị phát hiện.

Sau quá trình kiên trì tuyên truyền, phổ biến pháp luật, vận động, thuyết phục và cả răn đe, cán bộ chiến sỹ Đội An ninh tôn giáo, Phòng An ninh nội địa đã cảm hóa được T.

Từ thái độ không hợp tác, giấu giếm, bao che cho nhóm hội, T. dần nhận ra sự sai trái của bản thân khi tham gia hoạt động tà đạo và tự nguyện viết cam kết từ bỏ.

Hiện T. đang dạy học trên địa bàn thành phố Hải Dương và đã có cái nhìn tích cực hơn về cuộc sống.

Trong thư cảm ơn của mình, mẹ T. (cũng là một giáo viên) viết: “Là một người mẹ, mọi lỗi lầm của con đều là nỗi day dứt và ăn năn trong lòng, tôi đã theo con lên làm việc cùng các anh chị. Hơn 6 giờ chứng kiến buổi làm việc, tôi thấu hiểu được công việc, con người của những chiến sỹ an ninh… Chỉ sau vài buổi làm việc, nhìn thấy giọt nước mắt của con, nghe thấy lời con hứa trước các chú, các anh chị, tôi như vỡ òa trong hạnh phúc… Từ đáy lòng, tôi chân thành gửi lời cảm ơn các đồng chí đã cứu giúp gia đình tôi, đưa con tôi trở về cuộc sống bình thường”.

