Hai cán bộ xã ở Hoà Bình bị bắt về tội lợi dụng chức vụ quyền hạn

Công an tỉnh Hoà Bình ngày 30-12 cho biết đã khởi tố bị can, bắt tạm giam đối với ông Lò Văn Lại, Chủ tịch xã Tân Minh và ông Hà Văn Tăm, nguyên Phó Chủ tịch xã Tân Minh về tội lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ.

UBND xã Tân Minh. Ảnh CA

Theo thông tin ban đầu, khoảng năm 2014, Hà Văn Tăm giữ chức vụ Phó Chủ tịch xã Tân Minh, kiêm Trưởng Ban quản lý chợ Ênh.

Tăm cùng với ông Xa Viết Xuân, Chủ tịch xã và ông Xa Văn Tiến, Bí thư Đảng ủy xã họp Đảng ủy và thống nhất bán thửa đất thuộc cụm chợ Ênh do UBND xã Tân Minh quản lý cho bà MTN, ngụ xã Tân Minh.

Sau khi họp bàn, ông Xuân và ông Tăm chỉ đạo cán bộ địa chính hướng dẫn hộ bà MTN làm thủ tục đề nghị cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất.

Trong quá trình làm giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, bà MTN đã phải chi 260 triệu đồng, trong đó Tăm nhận 30 triệu đồng, Lại nhận 40 triệu đồng.

Căn cứ tài liệu, chứng cứ thu thập, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Hoà Bình đã khởi tố bị can, bắt bị can để tạm giam đối với Hà Văn Tăm và Lò Văn Lại về tội lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ, quy định tại Điều 356 Bộ luật Hình sự.

Nguồn: [Link nguồn]Nguồn: [Link nguồn]