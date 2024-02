Hà Nội yêu cầu lắp camera gần cổng trường giám sát học sinh vi phạm giao thông

UBND TP Hà Nội vừa có kế hoạch tăng cường công tác đảm bảo trật tự an toàn giao thông cho học sinh trong tình hình mới năm 2024.

Trong đó, TP yêu cầu Công an tuyên truyền, phổ biến kiến thức về pháp luật, an toàn giao thông đảm bảo mỗi trường học, mỗi học kỳ có ít nhất một buổi phổ biến về pháp luật. Đồng thời, chỉ đạo Công an cấp quận, huyện, thị xã chủ trì phối hợp các lực lượng kiểm tra việc sử dụng phương tiện tham gia giao thông của học sinh, nhất là tại các bãi để xe trong trường, khu vực cổng trường.

Rà soát các trường hợp thanh thiếu niên, học sinh có biểu hiện đua xe, tụ tập gây rối trật tự công cộng nhằm đưa vào diện quản lý, giáo dục tại địa bàn cơ sở.

Đối với những trường hợp học sinh vi phạm, gửi thông báo về cho nhà trường để có hình thức xử lý và biện pháp giáo dục phù hợp; xử lý nghiêm các trường hợp phụ huynh đưa đón con em vi phạm trật tự, an toàn giao thông tại các tuyến gần khu vực trường học; kiên quyết không cho các phương tiện không bảo đảm an toàn dùng để vận chuyển, đưa đón học sinh.

Không ít học sinh đầu trần, đi xe gắn máy tới trường. (ảnh: Thanh Hà)

Từng quận, huyện, thị xã căn cứ tình hình thực tiễn, hằng năm phải có kế hoạch cụ thể để kiểm soát chuyên đề này, có trách nhiệm tập huấn cho lái xe và người quản lý học sinh nắm vững, thực hiện đúng quy trình an toàn.

Thường xuyên rà soát không gian mạng, phát hiện, xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm liên quan đến cổ xúy cho vi phạm, đua xe, lạng lách, đánh võng và những hành vi khác ảnh hưởng tiêu cực đến thanh, thiếu niên.

Đầu tư phương tiện, hình thức quản lý, tăng cường đưa đón giáo viên, học sinh bằng các phương tiện của nhà trường, khuyến khích giáo viên, học sinh sử dụng phương tiện công cộng nhằm giảm phương tiện cá nhân góp phần giảm tình trạng ùn tắc tại các khu vực xung quanh trường học.

UBND TP Hà Nội cũng yêu cầu Sở GD&ĐT Hà Nội chỉ đạo rà soát lại các chương trình, nội dung, hình thức giáo dục, giảng dạy về trật tự, an toàn giao thông cho học sinh trong các cấp học, các nhà trường để bổ sung, hoàn thiện, bảo đảm tương xứng với tính chất quan trọng của việc xây dựng văn hoá giao thông cho thế hệ tương lai của đất nước.

Thống kê số liệu vi phạm hành chính, số liệu tai nạn giao thông liên quan đến học sinh. Đồng thời, đánh giá và xác định nguyên nhân, hậu quả để từ đó có giải pháp tăng cường bảo đảm trật tự, an toàn giao thông trên địa bàn Thành phố.

Đặc biệt, phối hợp đầu tư lắp đặt hệ thống camera giám sát tại các khu vực gần cổng trường học để ghi nhận các hình ảnh vi phạm giao thông của học sinh làm căn cứ xử lý và bình xét thi đua đối với từng lớp học, giáo viên và học sinh.

Phối hợp chặt chẽ với chính quyền địa phương yêu cầu các hộ dân giữ xe xung quanh trường học cam kết không nhận trông, giữ xe mô tô của học sinh. Các đơn vị, trường học khi phát hiện hoặc tiếp nhận thông báo về học sinh điều khiển mô tô, xe gắn máy không đúng quy định hoặc vi phạm pháp luật về giao thông phải có trách nhiệm mời cha mẹ học sinh đến làm việc, thông báo rõ vi phạm và yêu cầu phối hợp, quản lý giáo dục con cái.

UBND Hà Nội cũng yêu cầu ngành giáo dục Hà Nội phải rà soát các phương tiện kinh doanh đưa đón học sinh định kỳ vào ngày 15 hàng tháng. Các cơ sở giáo dục phải báo cáo về hành trình, điểm dừng đón, trả, danh sách lái xe, hình ảnh xe và màu sơn để cơ quan chức năng kiểm tra, giám sát. Kiên quyết không để các phương tiện không đảm bảo điều kiện an toàn đưa đón học sinh.

Thời gian qua, ghi nhận tại các cổng trường học, không ít học sinh, phụ huynh vẫn vô tư vi phạm Luật an toàn giao thông khi tới trường. Trong đó, không ít phụ huynh chở con kẹp 2, kẹp 3 "đầu trần", không đội mũ bảo hiểm đi học.

Tương tự, ở bậc THPT, học sinh không đội mũ đi xe máy, kẹp 2, kẹp 3 phóng nhanh, vượt ẩu tới trường. Không ít trường hợp đã bị lực lượng công an xử lý.

Nguồn: [Link nguồn]Nguồn: [Link nguồn]