Hà Nội: Phạt người bán túi táo nhỏ với giá 200.000 đồng cho du khách nước ngoài

UBND phường Bưởi (quận Tây Hồ) cho biết, lực lượng chức năng của phường vừa lập biên bản, ra quyết định xử phạt vi phạm hành chính số tiền 150.000 đồng đối với bà B.T.L (quê ở Hưng Yên, hiện tạm trú tại phường Phúc Xá, quận Ba Đình) do bán hàng rong sai quy định và không niêm yết giá. Bà L là người bán hàng rong, có hành vi bán túi táo nhỏ với giá 200.000 đồng cho du khách nước ngoài.

Trước đó, mạng xã hội lan truyền clip ghi lại cảnh hai du khách được một người phụ nữ bán hàng rong mời ăn thử táo. Sau đó, một du khách hỏi người bán số tiền cho túi táo (How much?). Du khách đưa tờ 200.000 đồng, nhưng thấy quá ít táo nên không đồng ý và yêu cầu người bán trả lại tiền thừa. Người bán hàng rong không đồng ý, sau đó hai bên giằng co. Sự việc chỉ dừng lại khi một bảo vệ khuyên người bán hàng trả lại tiền cho du khách.

Túi táo nhỏ được bán với giá 200.000 đồng

Đoạn clip sau khi được đăng tải đã thu hút sự chú ý của dư luận. Trong đó, nhiều ý kiến cho rằng người bán hàng rong đã “chặt chém”, làm xấu hình ảnh của Hà Nội trong mắt du khách nước ngoài.

Chiều ngày 18/3, UBND phường Bưởi đã mời người bán hàng rong lên làm việc.

Bà L (bên phải) làm việc với cơ quan chức năng.

Tại buổi làm việc, bà B.T. L cho biết, ngay tại thời điểm bán hàng đã nhận thấy việc bán túi táo nhỏ cho khách với mức giá 200.000 đồng là không đúng nên đã trả lại tiền. Bà cũng nhận thức được rằng, hành vi của mình đã tạo hình ảnh không đẹp về Hà Nội đối với du khách nước ngoài. Bà L xin lỗi và cam kết sẽ không tái phạm.

Sau khi xác định rõ các lỗi vi phạm, lực lượng chức năng phường Bưởi đã lập biên bản, ra quyết định xử phạt vi phạm hành chính đối với bà L số tiền 150.000 đồng, do bán hàng rong sai quy định và không niêm yết giá.

Nguồn: [Link nguồn]