Hà Nội có khoảng 2.000 chung cư mini

Chủ tịch UBND TP Trần Sỹ Thanh tại hội nghị.

Chiều 15/9, tại hội nghị trực tuyến triển khai Công điện số 796 của Thủ tướng Chính phủ, Chủ tịch UBND TP Hà Nội Trần Sỹ Thanh nhắc lại vụ cháy chung cư mini ở Thanh Xuân là vụ việc có hậu quả nặng nề nhất của thành phố từ trước đến nay.

Chủ tịch TP Hà Nội khẳng định, công tác phòng cháy chữa cháy của thành phố luôn được quan tâm, làm được nhiều việc và đưa ra ví dụ về việc quản lý phòng cháy chữa cháy các quán karaoke, Hà Nội đã làm rất quyết liệt, giảm thiểu được nhiều thiệt hại.

Ông Thanh nêu việc, Tổng Bí thư đã có thư thăm hỏi, chia sẻ mất mát của nhân dân và đề nghị Hà Nội kiểm điểm sâu sắc, rút kinh nghiệm. Thành phố cần thực hiện nghiêm túc việc này để báo cáo Tổng Bí thư, Chính phủ sớm nhất.

“Chúng ta đừng để sự mất mát của 56 gia đình nạn nhân vụ cháy chung cư mini trở thành vô nghĩa mà phải làm thay đổi nhận thức cấp ủy, chính quyền các cấp, kể cả thành phố đến quận, huyện, phường, xã về phòng cháy, chữa cháy”, ông Thanh nói.

Ngoài ra, ông Thanh cũng chỉ đạo tổng kiểm tra, rà soát 100% các cơ sở, nhà ở nhiều căn hộ, nhà cho thuê trọ trên địa bàn quản lý, đặc biệt là loại chung cư mini để có giải pháp “ứng chiến” và người dân ủng hộ thì mới giảm được nguy cơ cháy nổ.

Chủ tịch UBND TP lưu ý nguy cơ việc hầm để xe với lượng xe máy đông đúc, chen nhau thì dễ dẫn đến cháy nổ. Trong khi chưa có tiêu chí một m2 để được bao xe máy, do đó, người dân phải đồng thuận, tự sắp xếp, tự quản, lực lượng chức năng chỉ hướng dẫn.

Bên cạnh đó, ông Thanh cũng lưu ý về nguy cơ cháy nổ về xe đạp điện khi tiêu chí, tiêu chuẩn kỹ thuật chưa có, mất an toàn khi đốt vàng mã...

“Nhà có bao ổ điện, thế nào là an toàn thì phải hướng dẫn người dân”, Chủ tịch UBND TP Hà Nội nói.

Từ vụ cháy chung cư mini ở Thanh Xuân, Chủ tịch UBND TP Hà Nội nhắc đến việc cần có thang dây thoát nạn khi cháy nổ với những khu nhà, căn hộ khó có đường thoát hiểm và gợi mở.

Hiện trường vụ cháy.

Giám đốc Sở Xây dựng Võ Nguyên Phong cho biết, với các chung cư mini, khi cấp phép xây dựng là công trình riêng lẻ, sau đó chủ nhà tự ý chuyển đổi không đúng quy định pháp luật.

Sở sẽ có các tổ công tác do lãnh đạo sở làm tổ trưởng xuống cơ sở hướng dẫn, thực hiện cùng các quận huyện việc kiểm tra, xử lý. Ngay chiều 15/9, Sở sẽ có văn bản chi tiết hướng dẫn các quận, huyện thực hiện kế hoạch tổng kiểm tra của thành phố.

Lãnh đạo Tổng Công ty Điện lực Hà Nội cho biết, toàn thành phố có khoảng 2.000 chung cư mini, tập trung nhiều nhất ở: Nam Từ Liêm, Bắc Từ Liêm, Đống Đa, Thanh Xuân, Cầu Giấy, Tây Hồ…Tổng công ty đang rà soát, đảm bảo an toàn về điện, kiên quyết xử lý vi phạm về đường dây sau công tơ.

Trước đó, vào khoảng 23h50 ngày 12/9, tại chung cư mini ngõ 29 phố Khương Hạ (Khương Đình, Thanh Xuân, Hà Nội) đã xảy ra hỏa hoạn. Diện tích tòa chung cư mini khoảng trên 200m2 với khoảng 150 người dân sinh sống.

Nhận được tin báo, hàng trăm cảnh sát và hàng chục xe chữa cháy đến hiện trường dập lửa, tổ chức tìm kiếm cứu hộ cứu nạn.

Tính đến tối 13/9, Công an TP Hà Nội xác định 56 người tử vong trong vụ cháy (trong đó 39 người đã xác định danh tính) và 37 người bị thương.

Công an TP Hà Nội đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và lệnh bắt bị can để tạm giam 4 tháng đối với Nghiêm Quang Minh (SN 1979, ở phường Yên Hòa, quận Cầu Giấy, Hà Nội) về tội “Vi phạm quy định về phòng cháy chữa cháy”. Minh là chủ chung cư nơi xảy ra vụ cháy thảm khốc trên.

