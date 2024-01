Hạ Long có tân Phó Chủ tịch thành phố

Ngày 30/1, tại Hà Nội, Thượng tướng Nguyễn Duy Ngọc, Ủy viên Trung ương Đảng, Thứ trưởng - Thủ trưởng Cơ quan CSĐT Bộ Công an đã trao quyết định của Bộ trưởng Bộ Công an về việc điều động Đại tá Trần Minh Tiến, Giám đốc Công an tỉnh Nam Định giữ chức vụ Cục trưởng, Chánh Văn phòng Cơ quan CSĐT Bộ Công an.