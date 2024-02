Giám đốc Công an tỉnh Nghệ An được thăng cấp hàm Thiếu tướng, nhận trọng trách mới

Chiều 29/2, Ban Thường vụ Tỉnh ủy Nghệ An tổ chức công bố và trao quyết định của Ban Bí thư Trung ương Đảng về công tác cán bộ.

Tại buổi lễ, Bí thư Tỉnh ủy Nghệ An Thái Thanh Quý đã trao Quyết định số 1133-QĐNS/TW, ngày 2/2/2024, của Ban Bí thư Trung ương Đảng về việc chỉ định Đại tá Bùi Quang Thanh, Giám đốc Công an tỉnh Nghệ An tham gia Ban Chấp hành, Ban Thường vụ Tỉnh ủy Nghệ An.

Trước đó, ngày 26/2/2024, Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng đã ký quyết định thăng cấp hàm từ Đại tá lên Thiếu tướng đối với Giám đốc Công an tỉnh Nghệ An Bùi Quang Thanh. Quyết định có hiệu lực kể từ ngày ký

Phát biểu tại buổi lễ, Bí thư Tỉnh ủy Nghệ An Thái Thanh Quý mong muốn khi tham gia vào Ban Thường vụ Tỉnh ủy Nghệ An, Giám đốc Công an tỉnh Nghệ An Bùi Quang Thanh sẽ phát huy cao độ trí tuệ, tâm huyết, trách nhiệm để cùng tập thể Ban Thường vụ ngày càng vững mạnh, đoàn kết hơn nữa trong thực hiện các nhiệm vụ được giao, phục vụ hiệu quả cho sự phát triển của tỉnh.

Thường trực Tỉnh ủy Nghệ An chúc mừng Thiếu tướng Bùi Quang Thanh.

Phát biểu nhận nhiệm vụ, Thiếu tướng Bùi Quang Thanh - Giám đốc Công an tỉnh Nghệ An cảm ơn sự quan tâm, tạo điều kiện, giúp đỡ của các đồng chí Thường trực, Ban Thường vụ Tỉnh ủy Nghệ An, hứa sẽ cố gắng, xây dựng tập thể lãnh đạo Đảng ủy, Ban Giám đốc Công an tỉnh Nghệ An đoàn kết, thống nhất để tham mưu cho Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, phối hợp chặt chẽ với các cơ quan để triển khai bảo đảm an ninh, trật tự trên địa bàn Nghệ An bình yên, an toàn, phục vụ phát triển kinh tế, xã hội.

Thiếu tướng Bùi Quang Thanh sinh năm 1977, quê quán xã Nam Trạch, huyện Bố Trạch, tỉnh Quảng Bình, có trình độ Tiến sĩ Luật học, Học viện Cảnh sát nhân dân.

Tại Quyết định số 8889/QĐ-X01, Bộ trưởng Bộ Công an đã điều động Đại tá Bùi Quang Thanh, Giám đốc Công an tỉnh Đắk Nông đến nhận công tác và giữ chức vụ Giám đốc Công an tỉnh Nghệ An, thay thế người tiền nhiệm là Thiếu tướng Phạm Thế Tùng, được Bộ trưởng Bộ Công an điều động đến nhận công tác và bổ nhiệm giữ chức vụ Cục trưởng Cục An ninh Chính trị nội bộ, Bộ Công an.

