Gia hạn điều tra vụ thiếu niên chạy xe phân khối lớn tông thai phụ tử vong

Chiều 15-9, tại buổi họp báo định kỳ do UBND tỉnh Đắk Lắk tổ chức, đại diện Công an tỉnh Đắk Lắk tiếp tục thông tin tiến độ điều tra vụ tai nạn giao thông giữa mô tô phân khối lớn và xe máy khiến 1 thiếu niên và 1 thai phụ tử vong.

Hiện trường vụ tai nạn giao thông giữa mô tô phân khối lớn và xe máy

Theo Đại tá Nguyễn Văn Quy, Trưởng Phòng Tham mưu, Công an tỉnh Đắk Lắk, em Phạm Nguyên C. (SN 2007) là người điều khiển mô tô phân khối lớn gây tại nạn khiến 1 thai phụ và em C. tử vong.

Kết quả xác minh cho thấy em C. chưa đủ tuổi để cấp bằng lái xe, không có bằng lái mô tô theo quy định. Làm việc với công an, cha mẹ em C. khai nhận khi đi làm thì em tự lấy mô tô đi và gây tai nạn.

"Do vụ việc có nhiều tình tiết phức tạp, cần phải xác minh nên Cơ quan CSĐT Công an TP Buôn Ma Thuột vừa quyết định gia hạn điều tra thêm 2 tháng. Chúng tôi sẽ tham mưu cho Giám đốc Công an tỉnh chỉ đạo Công an TP Buôn Ma Thuột khẩn trương điều tra và thông tin cho báo chí khi có kết quả" – Đại tá Quy cho biết thêm.

Như Báo Người Lao Động đã phản ánh, chiều 2-7, thiếu niên Phạm Nguyên C. điều khiển mô tô phân khối lớn lưu thông trên Đại lộ Đông Tây, theo hướng từ xã Hòa Thắng đi trung tâm TP Buôn Ma Thuột.

Khi qua phường Tự An (TP Buôn Ma Thuột) thì tông với xe máy do chị Nguyễn Thị H. (SN 1999, ngụ TP Buôn Ma Thuột) điều khiển. Cú tông mạnh khiến chị H. tử vong tại chỗ. Thời điểm tai nạn chị H. đang mang thai tháng thứ 5. Thiếu niên C. bị thương nặng và tử vong sau đó.

Theo tìm hiểu, chiếc mô tô trên do ông Phạm Văn L. (cha của em C.) sở hữu.

