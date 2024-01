Gần 6.000 trường hợp ở TPHCM phản ánh bị 'tra tấn' bằng tiếng ồn

Chiều 18/1, tại họp báo định kỳ về tình hình kinh tế - xã hội, ông Trần Nguyên Hiền - Trưởng phòng Quản lý chất thải rắn, Sở Tài nguyên và Môi trường (TN&MT) TPHCM cho biết trong các đường dây nóng mà cơ quan quản lý tiếp nhận, phần lớn người dân phản ánh đến Tổng đài 1022, số còn lại rải rác ở kênh các địa phương.

Phía tổng đài ghi nhận có 11.115 tin phản ảnh về tình trạng tiếng ồn, hát karaoke bằng loa kẹo kéo. Trong số này, lượng phản ánh vào cuối tuần gấp cao 1,4 lần ngày thường trong tuần. Đặc biệt, tin phản ánh vào khung giờ 18h nhiều gấp 3,1 lần các khoảng thời gian còn lại trong ngày.

Ông Trần Nguyên Hiền thông tin tại họp báo. Ảnh: Ngô Tùng.

Trong 8 tháng đầu năm 2023, các địa phương trên địa bàn ghi nhận gần 6.000 trường hợp vi phạm, trong đó xử phạt 45 trường hợp và hầu hết là nhắc nhở. So với năm 2022, số trường hợp đã giảm 1,46 lần.

Để quản lý tình trạng ảnh hưởng tiếng ồn, đảm bảo chất lượng sống của người dân dịp Tết Nguyên đán, ông Hiền cho biết Sở TN&MT sẽ phối hợp với UBND các quận, huyện, TP. Thủ Đức tiếp tục thực hiện nghiêm việc xử lý vấn nạn tiếng ồn theo chỉ đạo của UBND TPHCM.

Công an TPHCM sẽ chỉ đạo, giao trách nhiệm trực tiếp công an từng quận, huyện, trưởng công an xã phụ trách công tác phòng ngừa, ngăn chặn kịp thời về vi phạm tiếng ồn. Công an địa phương cũng chịu trách nhiệm về mâu thuẫn, tranh chấp liên quan; đồng thời lập danh sách, nắm tình hình các hộ, gia đình, cơ sở kinh doanh dịch vụ có sử dụng thiết bị âm thanh gây ồn, huyên náo.

Ngoài ra, người đứng đầu các quận, huyện có trách nhiệm lên kế hoạch tuyên truyền, vận động, kịp thời nhắc nhở người dân tuân thủ quy định về tiếng ồn.

Theo Nghị định 167 của Chính phủ về quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực an ninh, trật tự, an toàn xã hội, phòng chống tệ nạn xã hội, đối với hành vi gây tiếng ồn lớn, làm ồn ào, huyên náo tại khu dân cư, nơi công cộng từ 22h ngày hôm trước đến 6h ngày hôm sau, mức xử phạt từ 100.000 đến 300.000 đồng. Đối với hành vi tụ tập nhiều người ở nơi công cộng gây mất trật tự cộng đồng, mức xử phạt từ 500.000 đến 1 triệu đồng.

Với hành vi dùng loa phóng thanh, chiêng, trống, còi, kèn hoặc các phương tiện khác để cổ động ở nơi công cộng mà không được phép thì xử phạt từ 300.000 đến 500.000 đồng; phạt bổ sung tịch thu tang vật, phương tiện vi phạm.

