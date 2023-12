Dự báo thời tiết 3 miền dịp nghỉ Tết Dương lịch 2024

Theo lịch nghỉ lễ năm 2024, dịp Tết Dương lịch rơi vào thứ Hai (1/1/2024), do đó, người dân sẽ được nghỉ 3 ngày liên tục, từ thứ Bảy đến hết thứ Hai, tức từ ngày 30/12/2023 đến hết 1/1/2024.

Kỳ nghỉ dài sẽ là dịp để người dân đi du lịch, về quê hay tổ chức vui chơi, giải trí ngoài trời. Thời tiết ảnh hưởng rất nhiều đến những kế hoạch này.

Vì vậy, Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn Quốc gia đã có những nhận định ban đầu về tình hình thời tiết 3 miền đợt nghỉ Tết Dương lịch 2024 để người dân nắm được.

Cụ thể:

Khu vực Bắc Bộ:

Có mưa vài nơi, sáng sớm có sương mù và sương mù nhẹ, trưa chiều trời nắng. Nhiệt độ thấp nhất 14-17 độ C, vùng núi 11-14 độ C, có nơi dưới 10 độ C; nhiệt độ cao nhất từ 23-26 độ C, có nơi trên 26 độ C. Đêm và sáng trời rét.

Khu vực Trung Bộ:

Từ Thanh Hóa đến Hà Tĩnh: Có mưa vài nơi, sáng có sương mù và sương mù nhẹ, trưa chiều trời nắng. Nhiệt độ thấp nhất 16-19 độ C, nhiệt độ cao nhất từ 23-27 độ C. Đêm và sáng trời rét.

Từ Quảng Bình đến Thừa Thiên Huế: Có mưa, mưa rào. Nhiệt độ thấp nhất 18-21 độ C, nhiệt độ cao nhất ngày từ 22-26 độ C. Đêm và sáng sớm trời rét.

Từ Đà Nẵng đến Bình Thuận: Phía Bắc có mưa, mưa rào; Phía Nam có mưa rào vài nơi, ngày trời nắng. Nhiệt độ thấp nhất phía Bắc từ 21-23 độ C, phía Nam từ 22-25 độ C; nhiệt độ cao nhất ngày ở phía Bắc từ 24-28 độ C, phía Nam từ 28-31 độ C.

Khu vực Tây Nguyên và Nam Bộ:

Tây Nguyên: Ít mưa, sáng sớm có nơi có sương mù, ngày trời nắng. Nhiệt độ thấp nhất 17-20 độ C, nhiệt độ cao nhất từ 27-30 độ C. Đêm và sáng sớm trời rét.

Nam Bộ: Ít mưa, ngày trời nắng. Nhiệt độ thấp nhất 22-26 độ C, nhiệt độ cao nhất từ 30-33 độ C.

