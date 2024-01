Dự án điện mặt trời ở Đắk Lắk được chuyển Bộ Công an điều tra sai phạm thế nào?

Chuyển hồ sơ sang Bộ Công an Như PLO đã đưa tin, TTCP vừa ban hành kết luận, qua đó chỉ nhiều tồn tại, khuyết điểm, vi phạm tại các dự án điện gió, ĐMT. TTCP đã chuyển đến Cơ quan An ninh điều tra Bộ Công an hồ sơ vi phạm pháp luật trong quản lý đất đai, cho Công ty Long Thành thuê 60 ha đất để xây dựng dự án nhà máy ĐMT Long Thành chồng lấn lên quy hoạch vùng tưới hồ chứa nước la Mơr.