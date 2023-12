Đốt xe Mercerdes-Benz để che giấu vụ tai nạn giao thông

Ngày 28-12, Cơ quan CSĐT Công an huyện Lạc Dương, tỉnh Lâm Đồng đã hoàn tất thủ tục, hồ sơ và bàn giao Hoàng Khắc Vũ (50 tuổi, ngụ xã Lát, huyện Lạc Dương) cho Công an TP. Đà Lạt để điều tra hành vi gây tai nạn giao thông rồi bỏ trốn.

Chiếc xe Mercerdes-Benz bị ông Vũ đốt cháy rụi sau khi gây tai nạn giao thông

Thông tin từ Công an huyện Lạc Dương cho biết, khuya ngày 26-12, người dân phát hiện tại lô 03, khoảnh 03, tiểu khu 111A thuộc địa giới hành chính xã Lát, huyện Lạc Dương có 1 chiếc xe ô tô 4 chỗ bị cháy rụi hoàn toàn, chỉ còn lại bộ khung xe, biển số đã bị tháo đi.

Nhận được tin báo, Công an huyện đã phối hợp Viện Kiểm sát nhân dân huyện, Phòng Kỹ thuật hình sự Công an tỉnh khám nghiệm hiện trường để điều tra, làm rõ.

Trước khi bị đốt cháy, chiếc Mercerdes-Benz gây tai nạn ở Đà Lạt. Ảnh: VT

Qua xác minh, Cơ quan CSĐT xác định, chiếc xe ô tô 4 chỗ là xe Mercerdes-Benz, biển số 60A-818.22 và được mua đi, bán lại nhiều lần nhưng chưa làm thủ tục sang tên đổi chủ nên bước đầu chưa xác định được tài xế điều khiển xe nói trên.

Công an còn xác định, vào lúc 17 giờ ngày 23-12, chiếc xe này đã gây tai nạn giao thông với 1 xe máy làm 1 người bị thương tại phường 7, TP. Đà Lạt.

Vào cuộc điều tra, công an xác định Hoàng Khắc Vũ, 50 tuổi, ngụ xã Lát, Lạc Dương, Lâm Đồng là người có nhiều nghi vấn đến vụ tai nạn và đốt xe nên mời làm việc.

Hoàng Khắc Vũ tại cơ quan công an. Ảnh: CACC

Tại cơ quan công an, Hoàng Khắc Vũ khai báo quanh co, gian dối không thừa nhận gây tai nạn và đốt xe. Tuy nhiên, trước các chứng cứ của lực lượng công an, Hoàng Khắc Vũ đã thừa nhận toàn bộ hành vi.

Vũ khai với công an rằng do lo sợ nên sau khi xảy ra va chạm đã không dừng lại cứu chữa người bị thương mà chạy về nhà tại xã Lát, Lạc Dương, Lâm Đồng. Sợ bị phát hiện, Vũ đã đưa xe vào khu vực nói trên để đốt xe nhằm phi tang.

