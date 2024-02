Đợt mưa phùn, nồm ẩm ở miền Bắc còn kéo dài đến khi nào?

Theo Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn Quốc gia, sáng nay (23/2), không khí lạnh đã ảnh hưởng đến hầu hết phía Đông Bắc Bộ và một số nơi ở Bắc Trung Bộ.

Trên đất liền, hôm nay, không khí lạnh tiếp tục ảnh hưởng đến các nơi khác ở phía Đông Bắc Bộ, một số nơi ở phía Tây Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ; riêng khu vực phía Tây của Tây Bắc Bộ ít chịu ảnh hưởng của không khí lạnh nên chỉ có mưa vài nơi, trưa chiều trời nắng.

Không khí lạnh gây mưa phùn, nồm ẩm kéo dài ở khu vực Bắc Bộ. Ảnh minh họa

Trong ngày 23/2, ở khu vực phía Đông Bắc Bộ, Lào Cai, Yên Bái, Hòa Bình và Thanh Hóa trời chuyển lạnh, vùng núi trời chuyển rét; từ đêm 23/2 khu vực phía Đông Bắc Bộ trời rét.

Trong đợt không khí lạnh này, nhiệt độ thấp nhất ở những khu vực trên phổ biến từ 16-19 độ C, khu vực vùng núi Bắc Bộ từ 12-15 độ C, vùng núi cao có nơi dưới 11 độ C.

Do ảnh hưởng của không khí lạnh, từ ngày 23-24/2, khu vực phía Đông Bắc Bộ có mưa và mưa nhỏ rải rác; khu vực Bắc Trung Bộ có mưa, mưa rào rải rác.

Dự báo, ngày mai (24/2), khu vực Đông Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ (từ Thanh Hóa đến Nghệ An) tiếp tục có mưa nhỏ rải rác, nền nhiệt giảm 1-2 độ C so với hôm nay. Từ ngày 25-27/2, mưa giảm hơn nhưng vẫn còn rải rác vài nơi, trời rét nhẹ; độ ẩm cao nên trời vẫn tiếp tục nồm ẩm.

Khoảng ngày 28-29/2, trời ấm lên đôi chút nhưng vẫn chủ yếu nhiều mây, nồm ẩm giảm bớt nhưng không kết thúc ngay.

Sau đó, khoảng đêm 29/2, khả năng xuất hiện một đợt không khí lạnh tăng cường xuống nước ta. Từ ngày 1-3/2, miền Bắc và Bắc Trung Bộ lại chuyển mưa, mưa nhỏ rải rác, trời chuyển lạnh và nồm ẩm tiếp tục tái diễn.

Các khu vực còn lại, từ Trung Trung Bộ trở vào đến Nam Bộ thời tiết những ngày tới chủ đạo là ít mưa, ngày nắng; trong đó có nơi nắng nóng với mức nhiệt ngưỡng 35 độ C.

