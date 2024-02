Đồng đội thương tiếc vĩnh biệt trung úy Cảnh sát hy sinh khi làm nhiệm vụ

Ngày 15-2, ông Nguyễn Hồng Hải, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Bình Thuận cùng đoàn công tác của Công an Bình Thuận đã đến chia sẻ với gia đình Trung uý Phạm Tấn Phát, người cảnh sát đã hy sinh trong lúc tuần tra đảm bảo trật tự an toàn giao thông vào mùng 5 Tết.

Ông Nguyễn Hồng Hải (trái) chia buồn cùng gia đình Trung úy hy sinh khi làm nhiệm vụ.

Tại gia đình cố Trung úy Phạm Tấn Phát (cán bộ Trung đoàn Cảnh sát Cơ động thuộc Bộ Tư lệnh Cảnh sát Cơ động, Bộ Công an) ở phường Phú Trinh, TP Phan Thiết, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Bình Thuận đã chia sẻ, động viên gia đình cố gắng vượt qua nỗi mất mát quá lớn.

Ông Nguyễn Hồng Hải, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Bình Thuận vô cùng thương tiếc chia buồn cùng gia đình Trung úy Cảnh sát cơ động gặp nạn.

Như PLO đã đưa tin, vào lúc 5 giờ 42 phút sáng 14-2, trong quá trình tuần tra đảm bảo trật tự an toàn giao thông trên tuyến QL1A, trung uý Trần Đức Lâm (cán bộ Công an huyện Đức Linh đang tăng cường cho Phòng Cảnh sát giao thông Công an tỉnh Bình Thuận) điều khiển xe tuần tra 86B-00378, trên xe có trung uý Phạm Tấn Phát (cán bộ Cảnh sát cơ động E25-K02, Bộ Công an tăng cường cho Công an Bình Thuận).

Đoàn công tác Công an Bình Thuận trước di ảnh của người đồng đội đã hy sinh.

Khi đến km1767+800 QL1A, thuộc thôn 2, xã Tân Đức, huyện Hàm Tân thì xe đâm vào trụ bê tông bên đường, lao xuống mương nước. Cả hai cảnh sát bị thương, được đưa đến cấp cứu tại Trung tâm Y tế huyện Hàm Tân.

Tuy nhiên do vết thương quá nặng, trung uý Phạm Tấn Phát đã hy sinh.

Riêng Trung uý Trần Đức Lâm bị thương nhẹ đang điều trị.

Nguồn: [Link nguồn]