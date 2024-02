Đội trưởng FAS Angel được tặng Huân chương Dũng cảm: “Đây là vinh dự cả một đời người”

Anh Phạm Quốc Việt - Đội trưởng Hỗ trợ sơ cứu FAS Angel.

Thiết lập nguyên tắc “5 không”

Anh Phạm Quốc Việt (36 tuổi, quê ở Nam Định) Đội trưởng Hỗ trợ sơ cứu FAS Angel, được Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng tặng Huân chương Dũng cảm vì cứu người trong vụ cháy chung cư mini Khương Hạ.

Hồi tháng 9/2023, anh Việt cùng đội viên FAS Angel tham gia cứu 12 người trong vụ cháy chung cư mini ở phố Khương Hạ, phường Khương Đình (quận Thanh Xuân, Hà Nội).

Đội Hỗ trợ sơ cứu FAS Angel được thành lập từ 6 năm nay, do anh Phạm Quốc Việt đứng đầu, đã góp phần quan trọng trong việc mang lại cơ hội sống cho hàng ngàn người.

Anh Việt là người đã cứu sống 12 người trong vụ cháy chung cư mini ở Thanh Xuân (Hà Nội).

Vào một buổi trưa ngày cuối năm, chúng tôi đã gặp anh Việt tại trạm cứu hộ ở đường Vũ Tông Phan (quận Thanh Xuân, Hà Nội) cũng là nơi anh sinh sống để nghe anh tâm sự về quá trình hoạt động của nhóm cũng như câu chuyện cuộc sống mà anh đã từng trải qua.

Chào anh Việt, anh có thể chia sẻ về việc quyết định lập ra Đội Hỗ trợ sơ cứu FAS Angel?

Năm 2016 tôi là người bị tai nạn và bị bỏ rơi tại hiện trường trong khoảng thời gian 15 phút. Mãi sau đó cũng có một người dừng lại giúp đỡ và đưa tôi đến bệnh viện. Sau khi rời viện, tôi đã quyết định lan tỏa sự mang ơn đó bằng việc sẽ đi cứu giúp những người bị tai nạn trên đường phố.

Đến tháng 6/2017 tôi bắt đầu làm công việc này. Tôi âm thầm làm công việc cứu giúp người gặp nạn một mình.

Thời gian đầu, tôi chỉ làm từ 21h30 tối hằng ngày cho đến khoảng 1-2h sáng. Sau đó, tôi quyết định xin nghỉ hẳn công việc hành chính của mình và chuyển sang chạy xe ôm để có thời gian giúp người.

Tháng 9/2019 tôi thành lập ra Đội Hỗ trợ sơ cứu FAS Angel và bắt đầu tổ chức, rèn luyện những tình nguyện viên, đội viên của mình. Đến bây giờ FAS Angel đang có 150 bạn tình nguyện viên, hơn 50 người thường xuyên túc trực ở hiện trường kể cả ngày lẫn đêm.

Địa điểm hoạt động của nhóm trên toàn địa bàn TP Hà Nội. Trong đó, có 12 điểm trực từ 3 đến 4 người. Lực lượng của chúng tôi làm nhiều nghề từ nhân viên văn phòng, shipper, xe ôm…

Những bằng khen, giải thưởng anh Việt đạt được trong năm 2023.

Cái tên FAS Angel có ý nghĩa gì, anh có thể chia sẻ rõ hơn được không?

FAS Angel không phải là một tình trạng khẩn cấp giống như SOS. FAS là viết tắt của First Aid Support. FAS Angel (Hỗ trợ sơ cứu ban đầu). Angle nghĩa là thiên thần, và thiên thần có sứ mệnh bảo vệ người bị nạn. Đó là lý do mà tôi lấy tên FAS Angel và cũng là mục tiêu mà nhóm theo đuổi nhiều năm qua.

FAS Angel là những thiên thần, không vụ lợi, suy nghĩ cho cá nhân. Họ là những người hỗ trợ, luôn giúp đỡ cho những người khác.

Đội đã thiết lập "5 không" là nguyên tắc hoạt động của mình: Không bỏ rơi, không thu phí, không phân biệt, không tranh cãi và không kết án.

“Vụ cháy chung cư mini khiến tôi ám ảnh nhất”

Hoạt động không thu phí, nhóm lấy đâu ra chi phí để vận hành, thuốc men, vật tư y tế?

Khi FAS Angel chưa có nguồn quỹ ban đầu thì chúng tôi hoạt động theo tiêu chí các bạn phải tự lo được cho chính bản thân các bạn.

Mỗi một người vào đội tự mua trang thiết bị như bông, băng, gạc…còn những ai không mua được thì tôi sẽ là người mua. Các vật dụng chuyên nghiệp như nẹp cổ, van một chiều là một trong những cái rất đắt, tình nguyện viên không thể mua được.

Lúc đó, tôi làm công việc lái xe ôm công nghệ nên gần như phải chạy xe nhiều hơn, mỗi ngày dành 30.000 đến 50.000 nghìn cho hoạt động cứu chữa người gặp nạn. Đến khi thành lập FAS Angel tôi tăng lên 70.000 đến 100.000 nghìn/ngày kéo dài suốt thời gian đó đến nay và trở thành thói quen.

Ngoài ra, tôi còn có cửa hàng sửa chữa xe máy. Từ cửa hàng này đã kiếm ra được doanh thu hằng tháng để đóng vào quỹ để duy trì FAS Angel ổn định hơn.

Hiện tại, chúng tôi đang có 3 chiếc xe cấp cứu, nhưng 2 chiếc trong số đó được hoán cải từ xe khách và chỉ hỗ trợ trong nội thành khi có tình trạng khẩn cấp, 1 chiếc xe có thể đi ra ngoại tỉnh, hỗ trợ cho các nạn nhân không may tử nạn về quê hương.

Chúng tôi đang kêu gọi để mua thêm 1 xe cứu thương số 04, có giá trị lên đến 1,6 tỷ đồng để vận hành trong những khu đường hẹp.

Theo anh, năm 2023 trải qua với FAS Angel như thế nào?

Năm 2023 đi qua với những dấu ấn quan trọng đối với tôi và FAS Angel. Chúng tôi nỗ lực làm việc vì cộng đồng. Đây là một trong những dự án liên quan sức khỏe, an toàn cho cộng đồng.

Năm 2023 xảy ra nhiều sự việc, sự vụ khác nhau. Theo thống kê của FAS Angel, từ đầu năm đến ngày 31/12/2023, nhóm tiếp nhận khoảng 3.200 vụ tai nạn. Ước tính gần 3.000 nạn nhân được chúng tôi hỗ trợ. Trong đó, khoảng 8% là tử nạn, 26% thương tích cực kỳ nghiêm trọng và có dấu hiệu bị thương tật rất lớn. Số còn lại gãy chân, gãy tay, được hỗ trợ vết thương trung bình.

Vụ việc cứu hộ nào khiến anh ám ảnh nhất?

Trong chặng đường 6 năm cứu hộ, vụ cháy chung cư mini Khương Hạ (quận Thanh Xuân, Hà Nội) khiến tôi ám ảnh nhất.

Khi nhận được thông tin xảy ra vụ cháy, chúng tôi đã trực tiếp đến để hỗ trợ cùng lực lượng chức năng cứu người gặp nạn ra ngoài. Ban đầu, tôi không nghĩ căn nhà có nhiều nạn nhân đến vậy. Thế nhưng, khi đám cháy tạm thời được khống chế, tôi vào hiện trường tìm kiếm người còn sống.

Anh Việt gặp lại 4 người trong gia đình chị Hồng (nạn nhân anh từng cứu trong vụ cháy).

Trong quá trình cùng 4 người đi vào, tôi trực tiếp hồi sức tim phổi cho nhiều người. Có người thành công, có người không thành công, may mắn tôi đã tìm và cứu sống được 12 người.

Sau vụ cháy có ai liên hệ cảm ơn anh hay anh đã gặp lại những nạn nhân mình từng cứu?

Sau vụ cháy, tôi nhận được tin nhắn cảm ơn từ chị Hồng (nạn nhân ở tầng 7) đầu tiên. Tôi chính là người cõng con trai của chị Hồng và đưa 6 người từ tầng 7 xuống dưới.

Khi nhận được tin nhắn tôi thực sự xúc động, hạnh phúc, vì đó là một trong những người đầu tiên trong vụ cháy nói lời cảm ơn mình.

Đến cuối tháng 12, tôi được Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng tặng Huân chương Dũng cảm, đây là vinh dự cả một đời người. Ngoài ra, nhóm tôi cũng được ghi nhận, có sự động viên, khích lệ rất lớn từ ban lãnh đạo các cấp.

Ngày 20/1, tôi gặp lại cháu bé L.T.N. (13 tuổi), nạn nhân số 11 được tôi cứu ra khỏi vụ cháy chung cư mini.

N cùng gia đình chị Hồng ở tầng 7 được tôi tìm thấy và đưa xuống dưới bàn giao cho lực lượng cứu hỏa. Dù mất đi cả bố lẫn mẹ và em trai trong vụ cháy nhưng cháu đã kiên cường vượt qua và đang dần ổn định cuộc sống.

Gia đình và bạn gái luôn tin tưởng, ủng hộ

Gia đình và bạn gái anh có phản đối khi anh làm việc “vác tù và hàng tổng”?

Bố mẹ tôi đều biết khả năng chịu đựng của tôi. Vốn dĩ tôi đã là một cựu quân nhân được rèn luyện rất kỹ lưỡng, bản tính tự lập nên bố mẹ tôi rất tin tưởng, ủng hộ việc mình làm. Tôi nghĩ từ hậu phương vững chắc mình làm được nhiều thứ hơn.

Nhóm FAS Angel (áo cam) cứu hộ trong vụ cháy chung cư.

Được sự ủng hộ của gia đình nên tôi đã đạt được rất nhiều thành quả trong thời gian vừa qua. Đón nhận được rất nhiều niềm vui. Tôi biết gia đình tôi cũng rất vui mừng giống như tôi bây giờ.

Còn bạn gái, cô ấy biết và tôn trọng công việc của tôi. Cô ấy cũng là người tìm hiểu về công việc tôi đang làm khá nhiều trước khi yêu tôi.

Bạn gái chỉ khuyên tôi hãy giữ mình an toàn và đảm bảo các quy tắc an toàn do tôi đặt ra, nếu mệt hãy về nghỉ sớm và tìm những người san sẻ bớt công việc cho tôi.

Tôi muốn dành tình cảm, lời cảm ơn cho tất cả mọi người. Đặc biệt nhất tôi muốn dành lời cảm ơn cho gia đình và người luôn bên cạnh tôi đó là bạn gái.

Đối với anh, Tết năm nay có gì đặc biệt?

Tết năm nay hay mọi năm với tôi vẫn vậy. Các tình nguyện viên về quê đón Tết, tôi và một vài anh em ở Hà Nội sẽ trực.

Chúng tôi vẫn hoạt động bình thường. Mọi người ở tỉnh xa đã gắn bó với tôi và FAS Angel suốt một năm rồi, cuối năm là thời điểm họ về nhà đón Tết với gia đình. Tôi nên ở lại, vì lúc đó là lực lượng mỏng nhất, là khoảng thời gian ít người nhất.

6 năm thành lập FAS Angel là 6 năm tôi đón Tết ở Hà Nội. Hằng năm, tôi sẽ tranh thủ về quê vào sáng Mùng 1 Tết, để chúc Tết gia đình, người thân và sau đó trở lại Hà Nội trong ngày.

Anh và FAS Angel có kế hoạch gì trong năm 2024?

Trong năm 2024, chúng tôi sẽ nghiên cứu sản phẩm túi sơ cứu trang bị từng cá nhân.

Ngoài ra, FAS Angel tiếp tục đẩy mạnh huấn luyện tại các tỉnh lân cận. Hiện tại, chúng tôi đã có mặt tại nhóm nhỏ ở các tỉnh Nghệ An, Nắc Giang, Bắc Ninh, Lạng Sơn, Ninh Bình, Nam Định, Hà Nam, Thanh Hóa.

Xin cảm ơn anh!

Nguồn: [Link nguồn]Nguồn: [Link nguồn]