Đội mưa rét, Công an phường tìm túi tiền gần 1,2 tỷ đồng trả lại người dân

Khoảng 20h40 ngày 28-2-2024, Công an phường Hàng Bài nhận được tin báo của ông Đ.H., SN 1963, trú tại phường Hàng Bài, nhờ giúp đỡ tìm số tiền 1 tỉ 170 triệu đồng.

Theo trình báo, ngày 28-2, gia đình ông H. có đi ngân hàng rút số tiền tiết kiệm 1 tỉ 170 triệu đồng về để lo việc. Số tiền này được để trong một chiếc túi cũ nên khoảng 20h25 cùng ngày, do sơ ý nên ông H. khi đi vứt rác đã mang theo túi tiền trên bỏ vào thùng rác ở gần nhà.

Sau khoảng 15 phút, nhớ ra khoản tiền trên, gia đình đi tìm thì mới phát hiện ra sự việc. Nhận được tin báo, tổ công tác Công an phường Hàng Bài do Thiếu tá Nguyễn Đình Phương - Phó trưởng Công an phường cùng Đại úy Vũ Đức Trung - Cảnh sát khu vực, Thiếu tá Nguyễn Tiến Mạnh, Thiếu tá Nguyễn Việt Dũng đã có mặt tại nhà ông H. để nắm thông tin vụ việc.

Sau 2 giờ khẩn trương tìm kiếm, lực lượng Công an cùng với nhân viên vệ sinh và người dân đã tìm thấy số tiền cho gia đình ông H.

Xác định đây là tài sản lớn của người dân, nên Công an phường đã nhanh chóng liên hệ với nhân viên thu gom rác thuộc chi nhánh quận Hoàn Kiếm, đồng thời ngay lập tức phân công cán bộ cùng thành viên trong gia đình tới bãi thu gom rác Nam Sơn, huyện Sóc Sơn (Hà Nội) để rà soát, tìm kiếm ngay trong đêm, bất chấp trời mưa rét.

Mặt khác, các đồng chí Trung, Mạnh, Dũng phối hợp cùng tổ dân phố, người dân sinh sống quanh khu vực và gia đình rà soát toàn bộ các camera an ninh, xe rác, thùng rác được thu gom trên toàn địa bàn phường Hàng Bài với hy vọng rút ngắn thời gian để có thể tìm thấy sớm nhất.

Sau hơn 2 giờ khẩn trương, nỗ lực của lực lượng Công an và nhiều thành viên, số tiền đã được tìm thấy trong một thùng rác được nhân viên vệ sinh thu gom, tập kết về bãi trước cửa nhà số 48 Hàng Bài.

Ông H. đã viết thư cảm ơn sự tận tụy của Công an phường Hàng Bài

Đại diện nhân viên Công ty môi trường đô thị là chị Nguyễn Thị Hương đã mang toàn bộ số tiền trên tới trụ sở Công an phường Hàng Bài để trao trả lại cho gia đình ông H. Công an phường Hàng Bài đã lập biên bản giao nhận giữa hai bên. Sau khi kiểm đếm, gia đình ông H. đã công nhận nhận đủ số tiền bị thất lạc là 1 tỉ 170 triệu đồng.

Nhận lại số tiền là tài sản tích góp được, gia đình ông H. rất xúc động trước sự tận tụy, không quản ngại đêm hôm mưa rét của cán bộ chiến sĩ Công an phường Hàng Bài cũng như nhân viên Công ty môi trường đô thị, bà con trong tổ dân phố… Ông H. đã viết thư cảm ơn, gửi tới Ban Giám đốc CATP.

Sự nỗ lực, vào cuộc nhanh chóng của Công an phường Hàng Bài đã giúp gia đình tìm lại tài sản trong thời gian ngắn. Điều này góp phần củng cố niềm tin yêu của nhân dân đối với lực lượng Công an nói chung và Công an phường Hàng Bài nói riêng, đồng thời ghi dấu ấn về những chiến sĩ Công an luôn hết mình vì nhân dân phục vụ.

