Điều tra vụ tài xế tông hàng loạt phương tiện dừng đèn đỏ trên Quốc lộ 1

Hiện trường vụ tai nạn.

Theo điều tra ban đầu: Vào khoảng 19h11’ ngày 15/2, tại km 2017+100, Quốc lộ 1 (nút giao thông có lắp đặt đèn tín hiệu điều khiển giao thông), thuộc ấp Mỹ Tường, xã Mỹ Đức Tây (huyện Cái Bè) xảy ra vụ TNGT đặc biệt nghiêm trọng.

Cụ thể, xe ô tô tải BKS: 51C-572.87 do Thành điều khiển lưu thông hướng từ TP Cần Thơ về TP Hồ Chí Minh. Khi đến địa điểm trên, các phương tiện đang dừng đèn đỏ chấp hành đúng quy định nhưng Thành không dừng lại mà vượt đèn đỏ va chạm với các phương tiện phía trước. Cú tông vào các xe mô tô BKS: 94P1-135.41 do anh Lê Văn T. (SN 1986, ngụ Bạc Liêu) điều khiển chở vợ là chị Hồng Thị Đ. (SN 1989); xe mô tô BKS: 63G1-255.51 do Nguyễn Toàn Tr. (SN 2005, ngụ huyện Châu Thành, Tiền Giang) điều khiển chở Nguyễn Phương M. (SN 2006); Xe ô tô tải BKS: 63C-172.66 do Đỗ Hoài Ng. (SN 1985, ngụ huyện Cái Bè) điều khiển; xe mô tô BKS: 63G1-172.75 do Nguyễn Văn K. (SN 2002, ngụ huyện Châu Thành, Tiền Giang) điều khiển chở Nguyễn Ngân H. (SN 2005). Hậu quả, chị Đ. tử vong tại hiện trường. Gây tai nạn xong, Thành bỏ chạy khỏi hiện trường về hướng TP Hồ Chí Minh.

Nhận được tin báo, Trung tá Hoàng Sơn Ca, Phó Trưởng phòng, Tổ trưởng Tổ công tác số 5 (Bộ Công an) đã chỉ đạo Phòng CSTGT Công an các tỉnh Tiền Giang, Long An và TP Hồ Chí Minh, phối hợp với Cục CSGT tổ chức lực lượng chặn bắt phương tiện trên.

Qua công tác nghiệp vụ, lực lượng Công an phát hiện xe ô tô tải trên lưu thông theo lộ trình từ địa điểm xảy ra tai nạn di chuyển theo Quốc lộ 1A đến cao tốc TP Hồ Chí Minh, đến nút giao Bến Lức. Tới 23h cùng ngày, lực lượng Công an đã chặn bắt được phương tiện trên tại đường ĐT830 (Long An).

Thành bước đầu khai nhận, sau khi xảy ra tai nạn, Thành điều khiển xe chạy về phía trước cách hiện trường vụ khoảng 190 mét thì dừng lại. Thành xuống xe kiểm tra và biết mình đã gây tai nạn nghiêm trọng nên tiếp tục điều khiển xe đi về hướng TP Hồ Chí Minh đề trốn tránh việc chịu trách nhiệm trước pháp luật.

Hiện, cơ quan Công an tiếp tục điều tra vụ việc theo quy định pháp luật.

Nguồn: [Link nguồn]Nguồn: [Link nguồn]