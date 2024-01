Điều tra “Đổ thuốc trừ sâu xuống sông Đồng Nai bắt tôm”: Phải bảo vệ nguồn nước cho hàng chục triệu dân

Ảnh hưởng lớn đến sức khỏe người dân Theo TS Phan Thế Đồng, Phó Chủ tịch Liên chi hội Dinh dưỡng thực phẩm TP.HCM, Fastac 5EC, Sapen Alpha 5EC và Sapen Alpha đều có chung thành phần hoạt chất chính là Alpha-Cypermethrin. Alpha-Cypermethrin là thuốc trừ sâu có hiệu quả cao được sử dụng trên toàn thế giới trong các lĩnh vực nông nghiệp và dùng để diệt côn trùng trong hộ gia đình. Alpha-Cypermethrin có độc tính cao đối với cá, ong và côn trùng thủy sinh, được tìm thấy trong nhiều loại thuốc diệt kiến và gián trong gia đình ở Đông Nam Á. Độc tính của nó ở người xảy ra do phơi nhiễm vô tình hoặc cố ý qua đường hô hấp, tiếp xúc với da hoặc qua đường tiêu hóa, có thể gây kích ứng cho da và mắt. Các triệu chứng tiếp xúc qua da bao gồm tê, ngứa ran, ngứa, cảm giác nóng rát. Nhiễm độc cấp tính qua đường miệng của Cypermethrin thường biểu hiện bằng tác dụng gây độc thần kinh và đường tiêu hóa. Bị nhiễm ở liều cao (trong thức ăn chứa 10% Alpha-Cypermethrin) có biểu hiện buồn nôn, ói kéo dài, đau bụng, tiêu chảy dẫn đến co giật, bất tỉnh và hôn mê, mất kiểm soát bàng quang, mất phối hợp, có thể tử vong. Nhiễm độc qua hô hấp quá lâu có thể gây buồn nôn, nhức đầu, yếu cơ, tiết nước bọt, khó thở và co giật. Ở người, khi bị nhiễm nhẹ, Alpha-Cypermethrin chuyển hóa và được loại bỏ qua nước tiểu. Alpha-Cypermethrin có thể được phân giải trong nước, nhất là trong điều kiện có ánh sáng và ôxy nhưng khi sử dụng một lượng lớn để đánh bắt thủy sản thì thời gian để phân hủy trong nước sẽ kéo dài. Alpha-Cypermethrin là một loại thuốc trừ sâu phổ rộng, khi sử dụng không theo chỉ dẫn, sử dụng xung quanh khu dân cư sẽ ảnh hưởng rất lớn đến hệ sinh thái của môi trường nước. Đồng thời ít nhiều để lại dư lượng trong nguồn nước sinh hoạt gây nên những mối nguy tiềm ẩn về nhiễm độc do tiếp xúc qua da. Việc dùng Alpha-Cypermethrin đánh bắt thủy sản không chỉ để lại dư lượng thuốc trong các thủy sản đánh bắt mà còn có thể để lại dư lượng thuốc trong các loại rau thủy sinh... ảnh hưởng lớn đến sức khỏe của cư dân. TRẦN MINH