Điều tra: Đổ thuốc trừ sâu xuống sông Đồng Nai bắt tôm - Bài 2- 15 phút, vớt được cả ký tôm trúng thuốc

Công an tỉnh Bình Dương đang quyết liệt xử lý Ngày 10-1, sau khi Pháp Luật TP.HCM khởi đăng phóng sự điều tra “Đổ thuốc trừ sâu xuống sông Đồng Nai bắt tôm”, chúng tôi đã có cuộc trao đổi với Thiếu tá Mai Công Như, Phó Trưởng phòng CSGT Công an tỉnh Bình Dương, về vấn đề này. Thiếu tá Như cho biết lực lượng CSGT đã nắm được thông tin về tình trạng này nhưng vẫn chưa thể xử lý được trường hợp nào. “Hoạt động của những đối tượng này rất tinh vi. Khi thấy lực lượng chức năng từ xa thì họ đã nhanh chóng phi tang vỏ chai xuống sông, rất khó cho công tác xử lý” - ông Như nói. “Chúng tôi đã phối hợp với địa phương tổ chức tuyên truyền cho những người dân làm nghề đánh bắt thủy sản, thường xuyên tuần tra để xử lý những hành vi vi phạm. Tuy nhiên, khi không có lực lượng công an thì những đối tượng này lại lén lút hoạt động” - Thiếu tá Như thông tin. Ông Như cũng thông tin trong thời gian tới, Phòng CSGT sẽ liên tục tuần tra, quyết liệt xử lý mạnh những hành vi vi phạm. Còn theo UBND xã Thường Tân, huyện Bắc Tân Uyên, cơ quan này cũng đã nắm được phản ánh và xác nhận tình trạng đổ thuốc trừ sâu xuống sông để đánh bắt thủy sản là có thật. UBND xã đã có văn bản thông báo nghiêm cấm hành vi săn bắt chim, động vật hoang dã và khai thác thủy sản bằng xung điện, hóa chất. Chủ tịch UBND xã Thường Tân giao cho lực lượng công an đẩy mạnh công tác tuần tra, phát hiện, ngăn chặn và xử lý nghiêm các hành vi vi phạm...