Điều động, bổ nhiệm cán bộ chủ chốt công an 4 tỉnh

Ngày 26/1, Công an tỉnh Nghệ An tổ chức lễ công bố Quyết định của Bộ trưởng Bộ Công an về công tác cán bộ.

Theo đó, Thượng tá Nguyễn Đức Cường, Trưởng Công an TP Vinh được bổ nhiệm giữ chức vụ Phó Giám đốc Công an tỉnh Nghệ An.

Thừa ủy quyền của Bộ trưởng Bộ Công an, Đại tá Bùi Quang Thanh, Giám đốc Công an tỉnh Nghệ An trao Quyết định bổ nhiệm chức vụ Phó Giám đốc Công an tỉnh Nghệ An cho Thượng tá Nguyễn Đức Cường.

Tại buổi lễ, Đại tá Bùi Quang Thanh, Giám đốc Công an tỉnh Nghệ An chúc mừng và ghi nhận, đánh giá cao sự nỗ lực, cố gắng cũng như những thành tích mà Thượng tá Nguyễn Đức Cường đạt được trong quá trình công tác.

Giám đốc Công an tỉnh Nghệ An tin tưởng và mong muốn trên cương vị mới, tân phó giám đốc sẽ tiếp tục phát huy tinh thần trách nhiệm, năng lực, sở trường, kinh nghiệm, chỉ đạo triển khai thực hiện công tác bảo đảm an ninh trật tự trên địa bàn cũng như xây dựng lực lượng Công an tỉnh trong sạch, vững mạnh, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới.

Trước đó vào ngày 25/1, Công an tỉnh Quảng Trị đã tổ chức lễ công bố các quyết định về công tác cán bộ.

Theo Cổng thông tin điện tử Công an tỉnh Quảng Trị, tại Công an tỉnh, Đại tá Lê Phương Nam, Phó Giám đốc Công an tỉnh, đã trao các quyết định của Giám đốc Công an tỉnh. Cụ thể:

Điều động thượng tá Phan Thanh Liêm, Phó trưởng phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về trật tự xã hội, đến nhận công tác và giữ chức vụ Phó trưởng Công an huyện đảo Cồn Cỏ.

Điều động và bổ nhiệm trung tá Bùi Văn Hồng, Đội trưởng Đội An ninh, Công an thị xã Quảng Trị, nhận công tác và giữ chức vụ Phó trưởng phòng Tổ chức cán bộ.

Điều động trung tá Trần Hữu Long, Đội trưởng Đội điều tra tội phạm về hình sự, kinh tế và ma tuý, Công an huyện Cam Lộ, đến nhận công tác và giữ chức vụ Phó trưởng phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về trật tự xã hội.

Tại Công an thành phố Đông Hà, Đại tá Lê Phương Nam, Phó Giám đốc Công an tỉnh đã trao quyết định của Giám đốc Công an tỉnh về điều động thượng tá Trần Nam Trung, phó trưởng phòng Tổ chức cán bộ, đến nhận công tác và giữ chức vụ Phó trưởng Công an thành phố Đông Hà.

Tại Công an huyện Cam Lộ, đã trao quyết định bổ nhiệm thiếu tá Nguyễn Xuân Hoàng, Đội trưởng Đội An ninh, Công an huyện Cam Lộ, giữ chức vụ Phó trưởng Công an huyện Cam Lộ.

Đại tá Lê Phương Nam, Phó Giám đốc Công an tỉnh trao quyết định và tặng hoa cho các cán bộ được điều động, bổ nhiệm.

Sáng 23/1, Công an tỉnh Bình Thuận đã tổ chức Lễ công bố và trao các quyết định của Giám đốc Công an tỉnh về công tác cán bộ đối với 5 đồng chí được điều động và bổ nhiệm giữ chức vụ lãnh đạo chủ chốt tại Công an các đơn vị, địa phương.

Thừa ủy quyền của Giám đốc Công an tỉnh, Đại tá Trần Văn Mười, Phó Bí thư Đảng ủy, Phó Giám đốc Công an tỉnh đã trao quyết định và tặng hoa chúc mừng.

Đồng chí Đại tá Trần Văn Mười, Phó giám đốc Công an tỉnh trao quyết định và tặng hoa cho các đồng chí được điều động, bổ nhiệm.

Tại buổi lễ, đại diện lãnh đạo Phòng Tổ chức cán bộ đã công bố các quyết định của Giám đốc Công an tỉnh. Cụ thể:

Điều động đại tá Nguyễn Văn Ly, Trưởng phòng Cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội, đến nhận công tác và giữ chức vụ Trưởng phòng hồ sơ nghiệp vụ.

Điều động thượng tá Tô Văn Thuận, Trưởng phòng hồ sơ nghiệp vụ, đến nhận công tác và giữ chức vụ Trưởng phòng Cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội.

Điều động thượng tá Nguyễn Đức Hiện, Trưởng Công an huyện Hàm Tân, đến nhận công tác và giữ chức vụ Trưởng phòng Cảnh sát cơ động.

Điều động thượng tá Phạm Văn Hải, Trưởng phòng Cảnh sát cơ động, đến nhận công tác và giữ chức vụ Trưởng Công an huyện Hàm Tân.

Bổ nhiệm trung tá Đinh Mạnh Hải, Đội trưởng - Đội công tác phòng cháy, giữ chức vụ Phó trưởng Phòng Cảnh sát phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn cứu hộ.

Cùng ngày, Công an tỉnh Bắc Giang tổ chức lễ công bố quyết định của Giám đốc Công an tỉnh về công tác cán bộ.

Tại buổi lễ, Đại tá Thân Văn Hải - Phó Giám đốc Công an tỉnh Bắc Giang đã trao quyết định của Giám đốc Công an tỉnh về bổ nhiệm lại đến thời điểm đủ tuổi nghỉ chờ hưu đối với Thượng tá Ngô Văn Binh - Chánh Thanh tra Công an tỉnh.

Công bố quyết định Chánh Thanh tra Công an tỉnh Bắc Giang.

Tại Công an huyện Sơn Động, Đại tá Đỗ Đức Trịnh - Phó Giám đốc Công an tỉnh Bắc Giang công bố và trao quyết định của Giám đốc Công an tỉnh bổ nhiệm Trung tá Đàm Hữu Tình - Đội trưởng Đội An ninh Công an huyện Sơn Động, giữ chức vụ Phó trưởng Công an huyện Sơn Động.

Cũng ngày 23/1, Đại tá Đỗ Đức Trịnh – Phó Giám đốc Công an tỉnh Bắc Giang công bố quyết định điều động Trung tá Nguyễn Tiến Trung – Phó Trưởng phòng An ninh nội địa Công an tỉnh, đến nhận công tác và giữ chức vụ Phó Trưởng Công an huyện Việt Yên (nay là Thị xã Việt Yên).

Đồng thời tại buổi lễ, Đại tá Đỗ Đức Trịnh đã trao quyết định bổ nhiệm Trung tá Nguyễn Quang Bình (43 tuổi) - Đội trưởng phòng An ninh nội địa, giữ chức vụ Phó Trưởng phòng An ninh nội địa, Công an tỉnh.

Tại Công an huyện Yên Thế, Đại tá Thân Văn Hải - Phó Giám đốc Công an tỉnh Bắc Giang đã trao quyết định bổ nhiệm có thời hạn đối với Thiếu tá Lê Thế Biên - Đội trưởng đội Cảnh sát giao thông, trật tự Công an huyện Yên Thế, giữ chức vụ Phó Trưởng Công an huyện Yên Thế.

