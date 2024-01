Đầu tư hơn 6.200 tỉ đồng làm cao tốc Mỹ An - Cao Lãnh

Ban quản lý dự án Mỹ Thuận vừa đề nghị Bộ GTVT thẩm định, phê duyệt báo cáo nghiên cứu khả thi dự án đường bộ cao tốc Mỹ An – Cao Lãnh giai đoạn 1.

Theo đó, cao tốc Mỹ An – Cao Lãnh dài gần 27km, trong đó điểm đầu nối với cầu Kênh Giữa 1 của tuyến N2, thuộc thị trấn Mỹ An, huyện Tháp Mười, tỉnh Đồng Tháp; điểm cuối tại nút giao An Bình (đầu cầu Cao Lãnh), thuộc huyện Cao Lãnh, tỉnh Đồng Tháp.

Hướng đi của tuyến cao tốc Mỹ An - Cao Lãnh. Ảnh: Ban quản lý dự án Mỹ Thuận

Giai đoạn 1, dự án được đầu tư với tiêu chuẩn đường cao tốc, vận tốc thiết kế 100km/h, quy mô bốn làn xe, bề rộng nền đường 17 m. Dự án sẽ thực hiện giải phóng mặt bằng theo quy mô giai đoạn hoàn chỉnh sáu làn xe.

Tổng mức đầu tư dự án giai đoạn này hơn 6.200 tỉ đồng. Trong đó, chi phí bồi thường, hỗ trợ giải phóng mặt bằng khoảng hơn 969 tỉ đồng; chi phí xây dựng, thiết bị hơn 3.894 tỉ đồng; chi phí quản lý dự án, tư vấn và chi phí khác là gần 582 tỉ đồng; phí dịch vụ là gần 4,5 tỉ đồng; chi phí dự phòng là gần 760 tỉ đồng.

Dự án cao tốc Mỹ An - Cao Lãnh sử dụng vốn vay ODA từ Quỹ Hợp tác phát triển Kinh tế Hàn Quốc khoảng hơn 4.462 tỉ đồng, vốn đối ứng của Việt Nam khoảng hơn 1.747 tỉ đồng.

Thời gian thực hiện dự án đầu tư xây dựng công trình đường cao tốc Mỹ An – Cao Lãnh giai đoạn 1 là 5 năm kể từ ngày hiệp định vay có hiệu lực.

Dự án cao tốc Mỹ An - Cao Lãnh khi hoàn thành sẽ góp phần giảm tải cho Quốc lộ 1, kết nối giao thông với các trục dọc và ngang, nâng cao hiệu quả đầu tư của các dự án đã và đang triển khai.

