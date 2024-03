Đạp mô tô của tổ tuần tra, đánh công an khi bị nhắc đậu xe chiếm lòng đường

Ngày 1-3, Cơ quan CSĐT Công an huyện Thạnh Hóa, tỉnh Long An đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và bắt giam Lê Huệ Thanh (47 tuổi, xã Thuận Nghĩa Hòa, huyện Thạnh Hóa) để điều tra về hành vi chống người thi hành công vụ.

Cơ quan CSĐT Công an huyện Thạnh Hóa, tỉnh Long An tống đạt quyết định khởi tố bị can đối với Lê Huệ Thanh. Ảnh: CA

Trước đó, tối 25-2, Tổ tuần tra Công an huyện Thạnh Hóa thực hiện nhiệm vụ trên Đường tỉnh 817, địa bàn ấp Vườn Xoài, xã Thuận Nghĩa Hòa, phát hiện trước nhà Thanh có 3 xe máy đậu lấn chiếm lòng đường, gây nguy hiểm cho người tham gia giao thông.

Lê Huệ Thanh bị bắt giam vì chống người thi hành công vụ. Ảnh: CA

Tổ tuần tra nhắc nhở nhưng Thanh không chấp hành mà còn đạp xe mô tô tuần tra và đánh 1 chiến sĩ trong tổ tuần tra dập môi.

Sau đó, Thanh vào nhà khóa cửa không hợp tác với lực lượng chức năng.

Công an huyện Thạnh Hóa đã khống chế Thanh, đưa về trụ sở lập biên bản xử lý.

Nguồn: [Link nguồn]