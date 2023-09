Đang xét xử vụ tai nạn giao thông hiếm gặp liên quan 3 cán bộ tòa ở Bến Tre

Ngày 12-9, TAND huyện Bình Đại, tỉnh Bến Tre xử sơ thẩm bị cáo Trần Tuấn Cương (55 tuổi - cựu tài xế của TAND tỉnh Bến Tre) về tội vi phạm quy định về tham gia giao thông đường bộ.

Bị hại trong vụ án là bà HTMH, Trưởng phòng Tổ chức cán bộ TAND tỉnh Bến Tre. Người liên quan là ông Phan Kim Của (cựu Phó chánh án tòa này) nhưng ông Của có đơn xin vắng mặt.

Quang cảnh phiên toà sáng 12-9. Ảnh: ĐÔNG HÀ

Theo cáo trạng, vào lúc 20 giờ 10 ngày 19-1-2022, sau khi có uống rượu, tài xế Cương điều khiển xe ô tô loại 16 chỗ (của TAND tỉnh Bến Tre) chở ông Của và bà HTMH lưu thông trên Quốc lộ 57B hướng từ thị trấn Bình Đại đi cầu An Hóa.

Khi đi đến Km số 55+750 thuộc ấp Lộc Sơn, xã Lộc Thuận, ông Cương và ông Của xảy ra mâu thuẫn, cự cãi dẫn đến đánh nhau.

Ông Của dùng tay phải đánh vào vùng má phải của ông Cương. Ngay lập tức, ông Cương buông tay lái quay về phía sau đánh lại ông Của nhưng không trúng.

Lúc này, xe mất lái, tăng tốc chuyển hướng đột ngột vào lề phải, va chạm vào hàng rào trước nhà một hộ dân gây tai nạn giao thông.

Hiện trường vụ TNGT tối 19-1-2022. Ảnh: NVCC

Vụ tai nạn khiến bà HTMH bị đa chấn thương vùng chân phải, tỷ lệ thương tật sau đó giám định là 62%. Tài xế Cương bị thương tích nhẹ, giám định thương tích sau đó xác định là 3%, còn ông Của không bị thương tích.

Ô tô công của toà án bị hư hỏng nặng phần đầu xe và kết quả giám định tài sản cho thấy xe này bị hư hỏng có giá trị thiệt hại trên 300 triệu đồng.

Ngay sau khi tai nạn xảy ra, lực lượng CSGT đã tiến hành đo nồng độ cồn trong khí thở của tài xế Cương, kết quả đo được là 0.463 mg/01 lít khí thở.

Cũng theo cáo trạng, tài xế Cương khai nhận ngay sau khi bị ông Của đánh thì bị rơi vào trạng thái vô thức.

Tuy nhiên, kết quả thực nghiệm điều tra, lời khai của những người có liên quan, kết luận giám định tỷ lệ tổn thương cơ thể vùng má phải của ông Cương, ý kiến của Hội đồng chuyên môn Sở Y tế tỉnh Bến Tre, đủ cơ sở chứng minh: “Ngay sau khi bị ông Của đánh, bị can hoàn toàn nhận thức được hành vi của mình, tự bỏ tay ra khỏi vô lăng xe, xoay người về phía sau theo hướng từ trái qua phải đánh nhau với ông Của làm cho chân trái của bị can va chạm với vô lăng xe dẫn đến mất lái gây tai nạn giao thông”.

Cáo trạng kết luận hành vi của Trần Tuấn Cương điều khiển xe ô tô sau khi đã có uống rượu, đánh nhau khi đang lái xe, không đảm bảo an toàn gây tai nạn giao thông làm một người bị tổn thương cơ thể 62%.

Do vậy, VKS truy tố Cương về tội vi phạm quy định về tham gia giao thông đường bộ theo quy định tại điểm b khoản 2 Điều 260 BLHS với khung hình phạt 3-10 năm tù.

Hành vi dùng tay đánh người của ông Của không gây thương tích, không làm mất khả năng nhận thức và điều khiển hành vi, cũng không phải là nguyên nhân trực tiếp dẫn đến tai nạn giao thông, nên không truy cứu trách nhiệm hình sự.

Tuy nhiên, hành vi trên đã gây nguy hiểm đến sức khỏe người khác, gây mất an ninh trật tự khi tham gia giao thông. Do đó, Cơ quan CSĐT Công an huyện Bình Đại tách hành vi của ông Của chuyển đến Phòng Cảnh sát giao thông Công an tỉnh Bến Tre xử phạt vi phạm hành chính theo thẩm quyền.

