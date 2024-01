Đăng kiểm viên ôm bọc tiền để cấp nhanh giấy chứng nhận đăng kiểm cho 4 sà lan

Theo thông tin ban đầu, Vũ Thái Phòng là đăng kiểm viên thuộc Chi cục Đăng kiểm số 10 (trụ sở số 16 Trần Hưng Đạo, quận Hồng Bàng, TP Hải Phòng) là người được giao kiểm tra, giám sát để đăng kiểm phương tiện thủy cho công ty TNHH đầu tư xây dựng và thương mại Phương Anh (trụ sở tại tỉnh Điện Biên).

Trụ sở Chi cục đăng kiểm số 10 tại TP Hải Phòng.

Trong quá trình tiến hành làm thủ tục đăng kiểm cho các sà lan Hòa Bình 1, Hòa Bình 2, Hòa Bình 3 và Hòa Bình 4 của công ty này, Vũ Thái Phòng đã nhận 623 triệu đồng của công ty để bỏ qua quy định về xuất xứ, nguồn gốc vật liệu, đẩy nhanh tiến độ cấp giấy chứng nhận vật liệu đóng mới cho 4 sà lan nêu trên.

Vụ việc đã được cơ quan chức năng phát hiện và vào cuộc xác minh, điều tra. Căn cứ chứng cứ và tài liệu thu thập được, Cơ quan CSĐT, Công an TP Hải Phòng đã quyết định khởi tố vụ an, khởi tố bị can đối với Vũ Thái Phòng về tội “Nhận hối lộ” theo quy định tại Điều 354 Bộ luật hình sự.

Hiện Cơ quan CSĐT, Công an TP Hải Phòng phối hợp với các cơ quan chức năng liên quan tiếp tục điều tra, xử lý theo quy định.

