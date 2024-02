Dân Sài Gòn nhộn nhịp check-in chốn ‘kỳ hoa dị thảo’ ngày Mùng 1

Ngày 10/2 (mùng 1 Tết), tại hoa hội xuân Tao Đàn (quận 1) người dân TPHCM và du khách trong và ngoài nước đã đến đây để chiêm ngưỡng, chụp ảnh với cả trăm cây kiểng quý hiếm mỗi năm chỉ hội tụ một lần tại thành phố.

Du khách nước ngoài ngỡ ngàng trước cây cổ thụ hình dáng độc lạ và nhiều quả như được "đính" vào thân cây.

Một cây me chi chít quả, lá xanh mướt. Nhiều người dự đoán cây me này phải có tuổi đời cả trăm năm mới được gốc to và có được thế cây như vậy.

Một gốc cây si rễ sần sùi, vô cùng đẹp mắt

Cây sứ có màu cam độc đáo, hoa nở thành chùm vừa được trao giải bạc tại hội hoa xuân năm nay.

Cây sứ hoa đỏ rực rỡ với thế thác đổ có một không hai.

Cây mai có dáng cực lạ, hoa to có màu vàng rực,nở thành chùm và có hương thơm thoang thoảng. Từ xa, cây mai vàng này rực rỡ, nổi bật.

Một cây mai với dáng nghiêng, hoành gốc rất lớn trị giá tiền tỷ.

Cây mai uy nghi, bề thế hiếm có

Thanh mai - một dạng mai đột biến có hoa và lá màu xanh. Cả hội hoa xuân 2024 chỉ duy nhất có cây thanh mai này.

Mai xanh có hoa màu tím và trắng, hoa có 5 cánh dài xòe như chong chóng.

Khách tham quan tranh thủ ghi lại những hình ảnh đẹp của khu "vườn hoa dị thảo này". Nhiều du khách bộc bạch, đến hội hoa xuân chiêm ngưỡng hoa, kiểng như lạc vào chốn "bồng lai tiên cảnh".

Cây lê-ki-ma cũng trở thành kiểng độc đáo.

Một "kỳ hoa dị thảo" có nguồn gốc từ cây chanh

Cây dâu tằm chi chít quả trở thành kiểng bon sai hút khách

Sen đá thủy tinh như khu vườn thu nhỏ.

Sen đá tai voi như khiến du khách lạc vào thời kỳ khủng long, khi ấy cây cỏ đều có hình dạng khổng lồ.

Bonsai mini siêu nhỏ, có cây chỉ cao khoảng 1 gang tay thi nhau khoe dáng.

Du khách diện áo dài check-in bên những chậu mai xanh quý hiếm.

