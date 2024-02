Đã xác định được danh tính người cầm súng bắn chỉ thiên để “giải tán đám đông”

Ông Thành cầm súng bắn đạn cao su bắn 2 phát súng chỉ thiên để “giải tán đám đông”

Chiều 5/2, Công an huyện Đức Hòa (Long An) đã có báo cáo gửi Công an tỉnh Long An về sự việc người đàn ông rút súng bắn 2 phát chỉ thiên tại nơi công cộng, có nhiều người qua lại.

Theo báo cáo, người đàn ông là Võ Chí Thành (48 tuổi, ngụ ấp 1B, xã Hựu Thạnh, huyện Đức Hòa), hiện đang là Phó giám đốc công ty TNHH DV-BV vệ sĩ Bình Dương Hoàng Gia.

Theo công an, khẩu súng ông Thành sử dụng là súng bắn đạn cao su. Công cụ hỗ trợ này được công ty cấp cho ông Thành và và có giấy phép sử dụng.

“Hành vi sử dụng công cụ hỗ trợ có giấy phép nhưng không thực hiện đúng quy định của pháp luật. Hành vi này vi phạm điểm e khoản 211 Nghị định số 144/2021/NĐ-CP ngày 31/12/2021; mức phạt từ 2.000.000 đồng đến 5.000.000 đồng, Công an xã Hựu Thạnh đang củng cố hồ sơ xử phạt theo quy định”, Công an huyện Đức Hòa thông tin.

Trước đó, chiều 4/2, tại tuyến đường dẫn ra quốc lộ N2 (thuộc ấp 1B, xã Hựu Thạnh, huyện Đức Hòa), người đàn ông điều khiển ô tô chở theo một phụ nữ có va chạm giao thông với 2 thanh niên đi xe máy.

Dù va chạm nhẹ, ít gây hậu quả nhưng hai bên cự cãi dẫn đến kẹt xe.

Lúc này, ông Võ Chí Thành đi ngang qua khu vực này cũng bị kẹt xe do vụ việc tranh cãi. Hai bên có phương tiện va chạm tiếp tục tranh cãi lớn tiếng nên ông Thành rút súng bắn đạn cao su bắn 2 phát chỉ thiên rồi lên xe máy rời đi.

