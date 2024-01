Cựu Bí thư Tỉnh ủy Thanh Hóa và các bị can đã nộp khắc phục toàn bộ số tiền gây thiệt hại

Liên quan dự án Hạc Thành Tower, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Thanh Hóa đã có quyết định khởi tố vụ án (tháng 6/2022), liên tiếp khởi tố bị can đối với nhiều cán bộ, cựu cán bộ, gồm: Trịnh Văn Chiến, nguyên Bí thư Tỉnh uỷ Thanh Hoá; Nguyễn Đình Xứng, nguyên Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa; Cù Đình Hiền, nguyên Phó Chánh Văn phòng UBND tỉnh Thanh Hóa; Bùi Văn Nam, nguyên Phó Trưởng phòng Kinh tế tài chính thuộc Văn phòng UBND tỉnh Thanh Hóa về tội “Vi phạm quy định về quản lý sử dụng tài sản Nhà nước gây thất thoát lãng phí”; khởi tố bị can, bắt tạm giam đối với Nguyễn Mạnh Sơn, nguyên Chủ tịch HĐQT; Đinh Xuân Hướng, nguyên Tổng Giám đốc Công ty TNHH một thành viên Sông Mã về tội “Vi phạm quy định về quản lý sử dụng tài sản nhà nước gây thất thoát lãng phí”; khởi tố bà Đinh Cẩm Vân, nguyên Giám đốc Sở Tài chính và ông Nguyễn Bá Hùng, nguyên Phó Giám đốc Sở Tài chính, cựu Bí thư Huyện uỷ Như Xuân...