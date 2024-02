Cục Đường bộ yêu cầu điều chỉnh vạch sơn, biển báo... trên cao tốc Cam Lộ - La Sơn

Sau khi khảo sát và làm việc với các đơn vị liên quan về tuyến cao tốc Cam Lộ - La Sơn, Cục Đường bộ vừa có kết luận về việc rà soát tổ chức giao thông trên tuyến này.

Theo đó, Cục Đường bộ nhận thấy dự án này nằm trong danh mục đầu tư đường cao tốc theo quy mô phân kỳ đầu tư do Quốc hội quyết định và được quy định trong các văn bản của Chính phủ, quyết định đầu tư dự án. Do quy mô đầu tư phân kỳ nên việc tổ chức giao thông cần đảm bảo phù hợp với dự án duyệt và quy mô ở giai đoạn phân kỳ.

Sau một thời gian tổ chức giao thông tạm, dự án xuất hiện một số hạn chế, do đó Cục giao lãnh đạo Khu quản lý đường bộ II chủ trì, phối hợp với Ban Quản lý dự án đường Hồ Chí Minh, lực lượng CSGT chỉ huy, điều hành giao thông trên tuyến.

Ban An toàn giao thông tỉnh và cơ quan, đơn vị khác có liên quan tổ chức rà soát tình hình tổ chức giao thông, báo hiệu đường bộ và công trình an toàn giao thông để khắc phục, nâng cao an toàn giao thông trên tuyến.

Hiện trường vụ tai nạn trên cao tốc Cam Lộ - La Sơn. Ảnh: VT

Đối với vạch sơn tim đường, Cục Đường bộ cho rằng trong điều kiện phần lớn trên tuyến mặt đường thuộc dự án ở giai đoạn này mới đầu tư hai làn ô tô, chỉ cho xe vượt tại các đoạn có 4 làn xe (dự án dài 98,3 km, trong đó có 9 đoạn 4 làn xe, chiều dài mỗi đoạn khoảng 1,5 km), dẫn đến có trường hợp nhiều xe cần vượt tại các đoạn 4 làn tiềm ẩn nguy cơ ùn tắc, mất an toàn giao thông.

“Vì vậy cần rà soát các vị trí đoạn đường thẳng, tầm nhìn thuận lợi để bảo đảm điều chỉnh vạch sơn tim đường dạng nét liền sang nét đứt, tạo điều kiện thuận lợi cho phương tiện tham gia giao thông có thể tránh, vượt, nâng cao an toàn giao thông trên tuyến. Các đoạn trong khu vực có đường cong, dốc dọc, các vị trí không bảo đảm an toàn giao thông thì giữ nguyên vạch sơn liền…”- Cục Đường bộ đề nghị.

Thêm vào đó, Cục Đường bộ cũng yêu cầu các đơn vị liên quan rà soát để tăng cường bảo đảm an toàn giao thông tại các nút giao để điều chỉnh, bổ sung biển báo hiệu đường bộ, vạch sơn kẻ đường, hạng mục an toàn giao thông khác nếu cần thiết.

Đối với đoạn chuyển tiếp từ 2 làn sang 4 làn và từ 4 làn trở về 2 làn, Cục cho rằng cần bổ sung tiêu dẫn hướng, đinh phản quang, bổ sung báo hiệu đường bộ, rà soát điều chỉnh vị trí, nội dung biển báo hiệu và các hạng mục an toàn giao thông khác; rà soát các vị trí có nguy cơ mất an toàn giao thông để điều chỉnh tốc độ khai thác thấp hơn thiết kế và phù hợp với thực tế.

Ngoài ra, Ban Quản lý dự án đường Hồ Chí Minh được giao quan tâm thực hiện các thủ tục để sớm khởi công đầu tư mở rộng hoàn thiện dự án đường cao tốc này.

Sáng 18-2, tại vị trí chuyển tiếp giữa bốn làn và hai làn xe ở xã Phong Mỹ, huyện Phong Điền, tỉnh Thừa Thiên Huế, xe Ford 7 chỗ vượt phải sai quy định, va vào đầu xe container, sau đó gây tai nạn liên hoàn cho một xe tải và hai xe container khác. Hậu quả ba mẹ con trên xe 7 chỗ tử nạn.

