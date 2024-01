CSGT sẽ tập trung kiểm tra nồng độ cồn gần nhà hàng, quán nhậu dịp Tết

Trong buổi gặp mặt báo chí, thông báo tình hình, kết quả công tác đảm bảo trật tự an toàn xã hội trong năm 2023 và một số công tác trọng tâm năm 2024, Thượng tá Nguyễn Thăng Long, Phó Trưởng Phòng Tham mưu (PV01), Công an TP thông tin, trong năm, CATP đã quyết liệt triển khai các kế hoạch, cao điểm về kiểm tra, xử lý vi phạm về nồng độ cồn; xử lý xe ô tô chở quá khổ, quá tải, cơi nới thành thùng; cơ sở nghi vấn “độ xe”. Công an triển khai công tác nắm tình hình, không để tình trạng thanh thiếu niên tụ tập, chạy xe gây rối trật tự công cộng nhằm phòng chống tội phạm và kéo giảm tai nạn giao thông đường bộ. Qua đó, công an xử lý 128.149 trường hợp vi phạm nồng độ cồn, 2.477 trường hợp quá tải trọng cho phép, cơi nới thành thùng xe; 3.637 trường hợp vi phạm về giao thông đường thủy.