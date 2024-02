CSGT Bộ Công an huy động tối đa lực lượng giải quyết kẹt xe trên cao tốc Vĩnh Hảo - Phan Thiết

11g ngày 3-2, trao đổi với PLO, Trung tá Hoàng Xuân Ân Đội trưởng Đội Tuần tra kiểm soát giao thông đường bộ cao tốc số 6, Phòng 8 Cục CSGT Bộ Công an cho biết, vụ kẹt xe trên cao tốc TPHCM-Long Thành-Dầu Giây đã được giải quyết.

Vụ tai nạn liên hoàn trên cao tốc sáng 3-2. Ảnh NDCC.

Cụ thể 4 ôtô bị tai nạn liên hoàn trên cao tốc đoạn qua huyện Cẩm Mỹ (Đồng Nai) vào sáng 3-2 nên gây ùn tắc và Đội CSGT cao tốc số 6 đã có mặt để điều tiết, giải quyết ùn tắc.

Riêng tại nút giao An Phú, TPHCM do lượng xe lên cao tốc khá đông nên Đội CSGT cao tốc số 6 phối hợp với Đội CSGT Cát Lái, Phòng CSGT Công an TPHCM tùy theo lưu lượng phương tiện hướng dẫn xe lưu thông theo QL1 hoặc lên cao tốc theo từng đợt.

Xe di chuyển chậm trên cao tốc Vĩnh Hảo-Phan Thiết.

Riêng đoạn cao tốc Vĩnh Hảo-Phan Thiết, do lưu lượng xe đông và chốt đèn giao thông ở QL1A đoạn qua huyện Tuy Phong (Bình Thuận) ưu tiên cho xe lưu thông theo hướng QL1A nên các xe phải di chuyển chậm đoạn đường dẫn ra QL1A.

“Hiện các Tổ CSGT Đội Tuần tra kiểm soát giao thông đường bộ cao tốc số 6, Phòng 8 Cục CSGT Bộ Công an đã có mặt tại điểm trên để phối hợp điều tiết, giải quyết ùn tắc”, Trung tá Ân cho biết.

