Công ty lạ huy động 1.500 tỉ đồng trái phiếu có hành tung bí ẩn

Chính quyền địa phương xã An Chấn xác nhận trên địa bàn không có công ty nào tên Vinam Land

Sáng nay 17-9, ông Nguyễn Quốc Khanh, Chủ tịch UBND xã An Chấn, huyện Tuy An, tỉnh Phú Yên, xác nhận với phóng viên Báo Người Lao Động trên địa bàn xã này không có công ty nào tên Vinam Land. "Sau khi có thông tin Công ty Cổ phần Vinam Land đóng trên địa bàn thôn Phú Quý, xã An Chấn huy động 1.500 tỉ đồng trái phiếu, chúng tôi đã đề nghị công an vào cuộc xác minh. Kết quả xác minh cho thấy trên địa bàn xã An Chấn không có công ty nào tên Vinam Land. Cũng không có công ty nào đăng ký hoạt động ở xã có tên này. Có lẽ đây là công ty ảo" - ông Khanh xác nhận.

Cùng ngày, ông Nguyễn Hồng Khải, Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc xã An Chấn, cũng cho biết cả công an lẫn cán bộ thuế xã đã xác minh và khẳng định không có công ty nào tên Vinam Land đóng trên địa bàn xã.

Trong buổi sáng 17-9, phóng viên Báo Người Lao Động đã rảo khắp thôn Phú Quý, xã An Chấn để tìm công ty Cổ phần Vinam Land. Tuy nhiên, cả xã An Chấn chỉ có mỗi sàn giao dịch BĐS là hoạt động trên lĩnh vực bất động sản. Thế nhưng, theo 1 người tại địa phương: “Họ đã tạm dừng hoạt động".

Trước đó, ngày 28-6-2023, một văn bản ghi tên Công ty Cổ phần Vinam Land do ông Nguyễn Văn Quang, chức vụ giám đốc công ty, ký và gửi đến Sở Giao dịch chứng khoán Hà Nội, công bố thông tin kết quả phát hành trái phiếu ngày 23-6-2023 của công ty này.

Văn bản ghi Công ty Cổ phần Vinam Land gửi Sở Giao dịch chứng khoán Hà Nội thông báo bán lô trái phiếu 1.500 tỉ đồng đã phát ra

Theo văn bản này thì Công ty Cổ phần Vinam Land có số đăng ký kinh doanh: 0108294806 do Sở Kế hoạch và Đầu tư TP Hà Nội cấp ngày 28-5-2018, có địa chỉ công ty tại thôn Phú Quý, xã An Chấn, huyện Tuy An, tỉnh Phú Yên.

Công ty này đã phát hành 15.000 trái phiếu, kỳ hạn 72 tháng, với mệnh giá 100 triệu đồng/trái phiếu, tổng lô trái phiếu đã phát hành lên tới 1.500 tỉ đồng. Lãi suất trái phiếu thuộc loại lãi suất kết hợp, hiện đang ở mức 14%/năm.

Vốn điều lệ công ty theo công bố đạt 520 tỉ đồng. Với việc phát hành thành công lô trái phiếu 1.500 tỉ đồng, doanh nghiệp bất động sản này đã huy động được số vốn gấp gần 3 lần vốn điều lệ. Trong khi đó, thông tin về doanh nghiệp rất ít ỏi. Thông tin của doanh nghiệp này trên Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội trống trơn. Chính điều này đã dấy lên hoài nghi về 1 công ty "ma", phát hành trái phiếu để lừa đảo

Nguồn: [Link nguồn]Nguồn: [Link nguồn]