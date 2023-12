Công bố thành lập Sở An toàn thực phẩm đầu tiên của cả nước

TP HCM là địa phương đầu tiên của cả nước có Sở An toàn thực phẩm và chính thức đi vào hoạt động từ 1-1-2024 với tiền thân là Ban Quản lý An toàn thực phẩm TP HCM đã có 6 năm hoạt động dưới dạng mô hình thí điểm.

Tại hội nghị, ông Lâm Hùng Tấn, Phó Giám đốc Sở Nội vụ TP HCM đã công bố Quyết định của Thủ tướng về việc chấm dứt thời gian thí điểm hoạt động của Ban Quản lý An toàn thực phẩm TP HCM; Nghị quyết của HĐND TP HCM về việc thành lập Sở An toàn thực phẩm TP HCM.

Đồng thời, công bố và trao Quyết định của Chủ tịch UBND TP HCM bổ nhiệm bà Phạm Khánh Phong Lan, Trưởng Ban Quản lý An toàn thực phẩm giữ chức vụ Giám đốc Sở An toàn thực phẩm TP HCM đến khi nghỉ hưu; bổ nhiệm ông Lê Minh Hải, Phó Trưởng Ban Quản lý An toàn thực phẩm Thành phố giữ chức vụ Phó Giám đốc Sở An toàn thực phẩm TP HCM, thời hạn giữ chức vụ là 5 năm.

Lãnh đạo TP HCM trao quyết định và tặng hoa chúc mừng giám đốc và phó giám đốc Sở An toàn thực phẩm TP HCM

Phát biểu tại hội nghị, ông Dương Anh Đức, Phó Chủ tịch UBND TP HCM nêu 6 nhiệm vụ trọng tâm mà Sở An toàn thực phẩm TP HCM cần thực hiện trong thời gian tới.

Đó là, khẩn trương kiện toàn bộ máy tổ chức của Sở và triển khai ngay các công việc đảm bảo an toàn thực phẩm đặc biệt là dịp Tết Nguyên đán Giáp Thìn năm 2024 sắp tới.

Thứ hai, tiếp tục đẩy mạnh cải cách hành chính, ứng dụng công nghệ thông tin nhằm tạo điều kiện thuận lợi và giảm tối đa thời gian, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính cho các doanh nghiệp sản xuất, kinh doanh thực phẩm.

Thứ ba, đẩy mạnh truyền thông về an toàn thực phẩm.

Thứ tư, liên kết với các tỉnh, thành trong công tác bảo đảm an toàn thực phẩm.

Thứ năm, tiếp tục thực hiện có hiệu quả các chương trình phối hợp đảm bảo an toàn thực phẩm với các tổ chức chính trị xã hội, đoàn thể trên địa bàn thành phố.

Thứ sáu, tăng cường công tác hậu kiểm, thanh tra, kiểm tra và xử lý nghiêm, kể cả về xử lý hình sự các tổ chức, cá nhân vi phạm nghiêm trọng các quy định về an toàn thực phẩm; xử lý nghiêm tổ chức, cá nhân lơ là, thiếu trách nhiệm trong quản lý an toàn thực phẩm.

Phát biểu tiếp thu ý kiến chỉ đạo, tân Giám đốc Sở An toàn thực phẩm TP HCM Phạm Khánh Phong Lan cam kết không để khoảng trống trong quản lý an toàn thực phẩm trong giai đoạn chuyển giao để bảo đảm thực phẩm an toàn cho người dân.

"Sở An toàn thực phẩm TP HCM sẽ nâng tầm hơn nữa các hoạt động mà Ban Quản lý An toàn thực phẩm đã làm tốt trong giai đoạn thí điểm đó là: xây thực phẩm sạch, chống thực phẩm bẩn; đẩy mạnh cải cách hành chính, nâng cao công tác truyền thông,…" – bà Phạm Khánh Phong Lan bày tỏ.

