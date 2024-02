Công bố quyết định bổ nhiệm Giám đốc Công an tỉnh Vĩnh Phúc

Tại buổi lễ, Bộ Công an đã công bố quyết định của Bộ trưởng Bộ Công an về việc điều động và bổ nhiệm Đại tá Thân Văn Hải - Phó Giám đốc Công an tỉnh Bắc Giang đến nhận công tác và giữ chức vụ Giám đốc Công an tỉnh Vĩnh Phúc từ ngày 1/2.

​Chúc mừng Đại tá Thân Văn Hải nhiệm vụ mới, Thứ trưởng Bộ Công an Trần Quốc Tỏ đề nghị trên cương vị mới, Đại tá Hải tiếp tục phát huy năng lực, sở trường, kinh nghiệm công tác, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao.

Bộ Công an bổ nhiệm Đại tá Thân Văn Hải (bên phải) giữ chức vụ Giám đốc Công an tỉnh Vĩnh Phúc.

Đại tá Thân Văn Hải cần nhanh chóng nắm bắt công việc, không ngừng nỗ lực phấn đấu, đề cao tinh thần trách nhiệm, tiếp tục xây dựng mối đoàn kết trong Đảng ủy, Ban Giám đốc Công an tỉnh Vĩnh Phúc thực hiện tốt công tác xây dựng Đảng, xây dựng lực lượng công an ngày càng trong sạch, vững mạnh, giữ nghiêm kỷ luật, kỷ cương trong Đảng.

