Công an xác minh người cầm vật giống khẩu súng bắn chỉ thiên để "giải tán đám đông"

Sáng 5/2, thông tin từ Công an xã Hựu Thạnh, huyện Đức Hòa (Long An) cho biết, cơ quan công an đang xác minh tin báo về người đàn ông trung niên nổ súng để giải quyết va chạm giao thông.

Trước đó vào khoảng 15h ngày 4/2, tại đoạn lộ đá dẫn ra quốc lộ N2 thuộc ấp 1B, xã Hựu Thạnh (huyện Đức Hòa, Long An), một thanh niên tên Trọng (30 tuổi, ngụ ấp 1B, xã Hựu Thạnh) điều khiển ô tô du lịch 4 chỗ mang biển số 51K 879.95 chở một phụ nữ lưu thông đến ngã ba thì rẽ vào con đường nhỏ dẫn vào nhà.

Lúc này, hai thanh niên đi xe máy không rõ biển số va chạm vào phần sau ô tô du lịch. Hai bên cự cãi gần 10 phút thì xuất hiện một người đàn ông trung niên điều khiển xe máy biển số 62P2 268.15 dừng ngay ngã ba rồi lớn tiếng: "Chuyện gì? Tụi bây giải tán không tao nổ súng”.

Nói xong ông này kéo áo lên móc vật giống khẩu súng màu đen đang dắt trong thắt lưng, lên đạn và nổ liền một phát.

Do hai bên vẫn còn cự cãi, ông này tiếp tục nổ thêm một phát rồi bỏ đi.

Vị trí xảy ra vụ việc.

Người đàn ông được người dân cho biết tên là Chí Thành cầm vật giống khẩu súng bắn hai phát để "giải tán đám đông".

Ông Chí Thành đang được công an xác minh vì liên quan đến vụ nổ súng.

Một số người chứng kiến xác nhận, người nổ súng tên Chí Thành chỉ là dân bình thường. Ông Thành có con đang là cán bộ công an, công tác ở tỉnh Long An.

“Lực lượng công an xã, ấp và dân phòng đều không có ai tên này, có thể là bảo vệ doanh nghiệp”, trực ban công an xã Hựu Thạnh cho hay.

