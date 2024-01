Công an xã giúp người cựu binh tìm lại ân nhân sau gần 40 năm

Tháng 8/1985, ông Trần Văn Dũng quê ở xã Tứ Cường, Thanh Miện, Hải Dương khi đó mới 19 tuổi lên đường nhập ngũ, được biên chế vào D28, E46, Sư đoàn 326 đóng quân tại xã Bản Bo, huyện Phong Thổ (nay thuộc huyện Tam Đường, tỉnh Lai Châu). Tháng 10/1987, trong lúc đi làm nhiệm vụ qua suối, ông Dũng bị nước lũ cuốn trôi nhưng may mắn được một thanh niên cứu giúp kịp thời. Khi tỉnh lại, ông Dũng có hỏi và biết được tên của người cứu giúp là Chăn hay Chăng gì đó, cùng tuổi với mình nhà ở bản gần suối của xã Bản Bo.

Ông Dũng (thứ 2 từ trái sang) tìm thấy ân nhân của mình là ông Chăn (thứ 3 từ trái sang) nhờ sự giúp đỡ của Công an xã bản Bo.

Năm 1988, ông Dũng được xuất ngũ trở về địa phương. Trước khi rời Lai Châu, ông Dũng gặp ông Chăn (Chăng) tạm biệt và hẹn sẽ quay trở lại để cảm tạ nhưng sau đó do cuộc sống mưu sinh cũng như điều kiện kinh tế của bản thân, thông tin liên lạc, phương tiện giao thông đi lại không thuận lợi nên cả hai chưa có dịp liên lạc và thăm hỏi nhau.

Khi cuộc sống gia đình tạm ổn, từ năm 2000 đến nay, ông Dũng đã nhiều lần dò hỏi địa chỉ ân nhân nhưng không có kết quả. Tháng 8/2023, ông Dũng tiếp tục đón xe lên Tam Đường, Lai Châu tìm ông Chăn lần thứ 3. Sau 2 ngày lang thang ở khu vực xã Bản Bo, Nà Tăm không có kết quả, ông Dũng thất vọng tìm đón xe khách trở về nhà.

Đang trên đường đi, thấy Đại úy Lê Đình Lương, Trưởng Công an xã Bản Bo, ông Dũng kể lại câu chuyện của mình và nhờ hỗ trợ. Cảm động trước nghĩa tình của cựu chiến binh, Đại úy Lê Đình Lương lấy số điện thoại liên lạc rồi động viên ông Dũng cứ về quê, khi có kết quả Công an xã sẽ báo tin.

Công an xã Bản Bo giúp đỡ hai ông Dũng (bìa trái) và Chăn gặp lại nhau sau nhiều thập kỷ.

Ngay trong buổi giao ban hôm sau, với tinh thần “Vì nhân dân phục vụ”, Công an xã Bản Bo đã đưa nội dung tìm người “đặc biệt” này vào công việc chung. Trực tiếp Đại úy Lương cùng CBCS trong đơn vị tích cực khai thác thông tin từ hệ thống dữ liệu quốc gia về dân cư xã đang quản lý cũng như trao đổi với các xã giáp ranh, tra tìm những người có đặc điểm tương tự.

Kết quả, Công an xã tìm được một người tên Tao Văn Chăn (SN 1966, ở bản Phiêng Pẳng). Đồng chí Lương đã đến gặp ông Chăn thăm hỏi và được ông Chăn cho biết, hồi trẻ có cứu một anh bộ đội tầm tuổi mình bị lũ cuốn. Đại úy Lương liền gọi điện cho ông Dũng thông báo sự việc.

Ngày 28/12/2023, ông Dũng đã đón xe đến nhà ông Chăn. Tại đây Công an xã Bản Bo đã chứng kiến những giọt nước mắt hạnh phúc, những cái ôm thật chặt của cựu chiến binh và ân nhân năm xưa đã cứu giúp mình. Ông Dũng bày tỏ: Rất khâm phục sự tận tụy và rất cảm ơn các đồng chí Công an. Sau chuyến đi lên Lai Châu lần 3, ông Dũng cứ thấp thỏm chờ điện thoại của Đại úy Lương. 3 tháng trôi qua, đã có lúc người cựu chiến binh nghĩ chắc các đồng chí Công an quá bận việc, đâu có thời gian để giúp mình. Khi thấy điện thoại báo cuộc gọi tên anh Lương Công an, ông Dũng mừng rỡ, hy vọng sẽ được hội ngộ ân nhân.

Việc Công an xã Bản Bo, huyện Tam Đường, tỉnh Lai Châu giúp cựu chiến binh hơn 3 thập kỷ trăn trở vì một lời hứa, vì nghĩa tình mong gặp lại ân nhân cứu mạng đã thêm khẳng định tầm quan trọng và ý nghĩa lớn lao từ công cuộc số hóa, đẩy mạnh chuyển đổi số trong công tác Công an cũng như sự hiệu quả của Đề án 06 của Chính phủ đã mang lại cho đời sống người dân.

Chứng kiến những giọt nước mắt xúc động và vui sướng của hai ông Dũng và Chăn trong cuộc hội ngộ này, CBCS Công an ở cơ sở như được chung vui, được bù lại những vất vả của chuỗi ngày bền bỉ lăn lộn với chiến dịch thu thập dữ liệu cấp CCCD, định danh điện tử 3 năm qua.

