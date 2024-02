Công an vào cuộc vụ nam bảo vệ tố bị khách hành hung “vì đưa vé xe số 49”

Hình ảnh nam bảo vệ bị hành hung.

Ngày 27/2, lãnh đạo Công an phường Khâm Thiên (quận Đống Đa, Hà Nội) cho biết, đơn vị đã nhận trình báo từ đại diện quán cà phê có địa chỉ tại ngõ Trung Tiền, phường Khâm Thiên về việc một nhân viên bảo vệ của quán bị hành hung.

Theo lãnh đạo Công an phường Khâm Thiên, đại diện quán cà phê trình báo, vào khoảng 10h30 cùng ngày, có 3 khách gồm 1 nam, 1 nữ và 1 cháu nhỏ đến quán uống nước. Thời điểm này, ông X. (bảo vệ của quán) hướng dẫn khách để xe vào đúng chỗ thì đưa vé xe cho vị khách nam.

Sau khi xem vé xe thấy vé có số 49, nam thanh niên này không lấy vé mà để vé ở bàn bảo vệ. Lúc này, người phụ nữ đi cùng cầm vé xe rồi vào trong quán. Lúc sau, cả 3 người này đi ra lấy xe về. Nam thanh niên ra khu vực trả vé và nói "chúng mày bỏ hết vé xe xấu đi".

Trước thái độ hậm hực của khách, ông X giải thích do vé đã được in sẵn, vé như nào ông đưa cho khách như vậy. Lúc này, nam thanh niên lao tới hành hung nam bảo vệ, dùng ghế đập vào đầu ông X. Sau khi bị hành hung, ông X đã cùng đại diện quán cà phê đến trụ sở Công an phường Khâm Thiên trình báo.

Lãnh đạo Công an phường Khâm Thiên cho hay, đơn vị đã đưa người bị hại đi thăm khám, đồng thời xác minh, truy tìm để triệu tập đối tượng hành hung nam bảo vệ đến trụ sở để làm việc.

