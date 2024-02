Công an TP.HCM điều tra nguyên nhân vụ cháy khiến 4 người chết

Ngày 18-2, Công an TP.HCM đã có thông tin chính thức về vụ cháy làm bốn người tử vong tại phường 15, quận 10.

Theo đó, lúc 3 giờ 48 phút ngày 17-2, Công an TP.HCM nhận được tin báo cháy nhà tại địa chỉ 623/20/19 đường Cách Mạng Tháng 8, phường 15, quận 10.

Nhận được tin báo, Công an TP.HCM đã huy động 29 cán bộ, chiến sĩ và sáu xe chuyên dùng các loại khẩn trương đến hiện trường tổ chức chữa cháy, cứu nạn. Đến khoảng 4 giờ 23 phút cùng ngày, đám cháy đã được dập tắt hoàn toàn.

Vụ cháy khiến bốn người tử vong đang được Công an TP.HCM điều tra nguyên nhân. Trong ảnh: Bí thư TP.HCM Nguyễn Văn Nên (áo trắng) đến hiện trường nơi xảy ra vụ cháy. Ảnh: HT

Kết quả, lực lượng đã bảo vệ được các căn nhà liền kề, kịp thời ngăn chặn không để cháy lan sang các nhà dân xung quanh, ba người sinh sống ở tầng trệt căn nhà 623/20/19 tự thoát ra ngoài an toàn.

Tuy nhiên, vụ cháy đã làm bốn người sinh sống ở tầng trên căn nhà này tử vong, khoảng 50 m2/102 m2 căn nhà 623/20/19 và toàn bộ căn nhà 623/20/21 (nhà kế bên, diện tích khoảng 50 m2) bị thiêu rụi.

Ban Giám đốc Công an TP.HCM đã chỉ đạo các đơn vị nghiệp vụ phối hợp Công an quận 10 tổ chức giữ gìn an ninh trật tự và phối hợp điều tra, xử lý theo quy định. Đồng thời, phối hợp chính quyền địa phương khắc phục hậu quả, thăm hỏi, động viên gia đình các nạn nhân sau vụ cháy.

Hiện Công an TP.HCM đang điều tra xác định rõ nguyên nhân gây ra vụ cháy.

