Công an phường ở Bình Dương nhờ dân giám sát quán karaoke đang bị đình chỉ!

Ngày 27-12, mạng xã hội xôn xao thông tin về việc Công an phường Vĩnh Phú, TP Thuận An, tỉnh Bình Dương ban hành công văn về việc đề nghị người dân hỗ trợ, theo dõi việc đình chỉ hoạt động của các quán karaoke trên địa bàn.

Theo Công an phường Vĩnh Phú, việc này xuất phát từ việc thời gian qua tình hình cháy nổ liên quan đến các hoạt động karaoke không đảm bảo về điều kiện PCCC xảy ra thường xuyên, đã gây thiệt hại rất lớn về tính mạng, sức khỏe, tài sản của người dân, đặc biệt là các hộ dân liền kề các cơ sở karaoke này.

Công an TP Thuận An đi kiểm tra và dán biển thông báo quán karaoke bị đình chỉ hoạt động trên địa bàn

Trong công văn này, Công an phường Vĩnh Phú cũng nêu rõ 2 quán karaoke trên địa bàn là P.H và V.A đã bị Công an TP Thuận An đình chỉ hoạt động, thu hồi giấy chứng nhận đủ điều kiện về an ninh trật tự.

"Công an phường Vĩnh Phú kính nhờ các hộ dân giám sát các cơ sở kinh doanh karaoke nói trên, trường hợp phát hiện vẫn hoạt động hoặc cho nhân viên, tiếp viên ở trong quán thì báo ngay về cho công an phường" - công văn nêu.

Với công văn này của Công an phường Vĩnh Phú đã nhận được sự tán thưởng của cộng đồng mạng, nhiều người để lại bình luận tích cực như đồng tình với thông báo này hay phải quyết liệt như vậy mới dẹp được các quán karaoke hoạt động lén lút...

Trao đổi với phóng viên, một lãnh đạo Công an TP Thuận An xác nhận có sự việc nói trên, đồng thời cho biết lãnh đạo TP Thuận An cũng đã ghi nhận, biểu dương Công an phường Vĩnh Phú chủ động, tích cực thực hiện công tác theo dõi, giám sát các quán karaoke đã bị đình chỉ, chấm dứt hoạt động.

Theo lãnh đạo này, quan điểm của Công an TP Thuận An là kiên quyết chấm dứt hoạt động của các cơ sở kinh doanh có điều kiện về an ninh trật tự như karaoke mà đã có quyết định đình chỉ hoạt động do không bảo đảm yêu cầu về PCCC, cũng như đã có quyết định thu hồi giấy chứng nhận đủ điều kiện về an ninh trật tự.

"Nhờ sự vào cuộc quyết liệt này, mà trên địa bàn không còn tình trạng quán karaoke lén lút hoạt động"- lãnh đạo này thông tin.

