Công an phường giúp người đàn ông đoàn tụ với người thân sau gần 30 năm lưu lạc

Câu chuyện đậm chất nhân văn này khởi đầu vào đêm 12/3, rạng sáng 13/3, Công an phường Thới An phối hợp các đội nghiệp vụ có liên quan thuộc Công an quận 12 tiến hành kiểm tra 3 quán cà phê võng thuộc khu phố 1, phường Thới An.

Qua kiểm tra, Đoàn công tác đã mời 55 người về trụ sở Công an phường để làm việc, qua đó phát hiện có 21 trường hợp không có giấy tờ tùy thân. Trong số đó có ông Vũ Đình Phước không có giấy tờ tùy thân, với vẻ mặt khắc khổ, ẩn chứa một điều gì rất khó nói ở người đàn ông này.

Ông Vũ Đình Phước xúc động khi đoàn tụ cùng các anh, chị của mình.

Với tinh thần trách nhiệm vì nhân dân phục vụ, Công an phường Thới An tiến hành tra cứu trên hệ thống Cơ sở dữ liệu Quốc gia về dân cư và đã xác định có ông Vũ Đình Phước (SN 1976, quê quán Kim Xuyên, Kim Thành, Hải Dương). Công an phường đã liên hệ, phối hợp Công an xã Kim Xuyên, huyện Kim Thành, tỉnh Hải Dương để xác minh thông tin về ông Vũ Đình Phước.

Nhận được thông tin do Công an xã Kim Xuyên cung cấp, 3 người anh, chị của ông Vũ Đình Phước đã vui mừng, tức tốc trong đêm bay ngay vào TP Hồ Chí Minh, đến Công an phường Thới An để gặp người em đã lưu lạc gần 30 năm trước. Cả 4 người anh, chị, em hội ngộ trong hạnh phúc nhưng đẫm nước mắt của những người anh em ruột thịt thất lạc nhau sau gần 30 năm.

Thư cảm ơn Công an phường Thới An từ ông Vũ Đình Phước, đại diện gia đình viết.

Ngày 14/3, Công an phường Thới An, quận 12 đã nhận được bức thư của ông Vũ Đình Văn (anh trai của ông Vũ Đình Phước) bày tỏ lời cảm ơn Công an phường Thới An đã hỗ trợ gia đình và kết nối thông tin để ông tìm được những người anh em ruột thịt của mình sau gần 30 năm lưu lạc.

Đây là câu chuyện “như chưa hề có cuộc chia ly” ngoài đời thực mà chính các CBCS Công an phường Thới An, quận 12 đã làm nên.

