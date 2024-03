Công an có quyền vào rạp kiểm tra độ tuổi người xem phim Mai?

Những ngày qua, thông tin về vụ việc một số công an (có mặc sắc phục) vào một rạp phim tại quận 1, TP.HCM, đi cùng có một số người mặc thường phục đến kiểm tra độ tuổi người xem phim Mai đang được trình chiếu khiến nhiều người quan tâm.

Một số ý kiến cho rằng việc kiểm tra này phần nào làm ảnh hưởng đến trải nghiệm xem phim của khán giả. Cũng có một số ý kiến thắc mắc công an có quyền vào rạp kiểm tra độ tuổi người xem phim?

Liên quan đến thẩm quyền kiểm tra tại rạp phim của lượng lực công an, luật sư Trịnh Ngọc Hoàn Vũ, Đoàn Luật sư TP.HCM, phân tích:

"Tại Phụ lục VI Danh mục ngành, nghề đầu tư kinh doanh có điều kiện ban hành kèm theo Luật Đầu tư 2020 (được sửa đổi bởi Điều 48 Luật Điện ảnh 2022) có quy định kinh doanh dịch vụ phổ biến phim là một trong những ngành nghề kinh doanh có điều kiện.

Tại khoản 10, khoản 11 Điều 16 Luật Công an nhân dân 2018 quy định Công an nhân dân có nhiệm vụ quản lý về an ninh, trật tự đối với các ngành, nghề đầu tư kinh doanh có điều kiện và tiến hành kiểm tra, thanh tra, giải quyết khiếu nại, tố cáo, xử lý vi phạm trong hoạt động bảo đảm trật tự, an toàn xã hội,...

Theo quy định trên thì lực lượng công an có quyền quản lý và tiến hành kiểm tra, thanh tra, giải quyết khiếu nại, tố cáo, xử lý vi phạm liên quan đến hoạt động kinh doanh dịch vụ phổ biến phim tại các rạp phim.

Ngoài ra, tại Điều 46 Luật Thanh tra 2022 quy định về các hình thức thanh tra như:

Hoạt động thanh tra được thực hiện theo kế hoạch hoặc đột xuất; thanh tra theo kế hoạch được tiến hành theo kế hoạch thanh tra đã được ban hành.

Thanh tra đột xuất được tiến hành khi phát hiện cơ quan, tổ chức, cá nhân có dấu hiệu vi phạm pháp luật hoặc theo yêu cầu của việc giải quyết khiếu nại, tố cáo, phòng, chống tham nhũng, tiêu cực hoặc do Thủ trưởng cơ quan quản lý nhà nước có thẩm quyền giao.

Đồng thời, tại khoản 1 Điều 50 Nghị định 96/2016 về kiểm tra, thanh tra quy định:

Cơ quan Công an có thẩm quyền thực hiện kiểm tra, thanh tra toàn diện việc chấp hành các quy định về an ninh, trật tự đối với cơ sở kinh doanh các ngành, nghề đầu tư kinh doanh có điều kiện về an ninh, trật tự theo phương thức định kỳ không quá một lần trong một năm hoặc đột xuất….

Như vậy, lực lượng công an có quyền kiểm tra đột xuất độ tuổi của người xem trong rạp chiếu phim nếu phát hiện rạp phim vi phạm hoặc có dấu hiệu vi phạm pháp luật liên quan đến an ninh, trật tự.

Hình ảnh công an vào rạp kiểm tra lúc khán giả xem phim 'Mai' được lan truyền trên mạng xã hội. Ảnh: MXH

Trao đổi với PLO, lãnh đạo một UBND phường, quận Gò Vấp, cho biết tại phường có thành lập đoàn kiểm tra liên ngành văn hóa - xã hội để kiểm tra các hoạt động liên quan đến lĩnh vực văn hóa - xã hội, trong đó có các cơ sở kinh doanh dịch vụ phổ biến phim.

Về thành phần tham gia của đoàn kiểm tra gồm có trưởng đoàn là chủ tịch hoặc phó chủ tịch UBND phường phụ trách, cán bộ phường, lực lượng công an và đại diện các ban ngành đoàn thể tại phường,…

Việc kiểm tra của đoàn kiểm tra liên ngành có thể theo kế hoạch hoặc đột xuất. Tuy nhiên tất cả buổi kiểm tra vẫn làm theo đúng quy trình và phải có đầy đủ các thành phần của đoàn kiểm tra tham dự.

Như vậy, lực lượng công an có quyền kiểm tra các rạp phim nếu phát hiện rạp phim có dấu hiệu vi phạm pháp luật liên quan đến an ninh, trật tự. Tuy nhiên, cách kiểm tra cần khéo léo hơn, không nên để ảnh hưởng đến trải nghiệm của người xem phim.

