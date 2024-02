Chuyển hồ sơ sang Công an điều tra vụ xe khách lao xuống ta luy âm ở Tam Đảo

Trước đó, lái xe Lê Ngọc Hưng (SN 1962), trú tại quận Đống Đa, TP Hà Nội điều khiển xe ô tô khách BKS: 29B- 311… chở 29 người thuộc Đoàn cán bộ hưu trí Bệnh viện Quân y 110 Bắc Ninh, chạy theo hướng từ thị trấn Tam Đảo xuống núi, khi đến km19+300 thì xe bị mất lái, đâm gãy hàng rào hộ lan, lao xuống dưới ta luy âm khoảng 5m và được chặn lại bởi một cây thông lớn, xe ô tô không bị nghiêng, lật.

Chủ tịch UBND tỉnh Vĩnh Phúc Lê Duy Thành trực tiếp đến hiện trường vụ tai nạn để chỉ đạo xử lý, khắc phục hậu quả.

Nhận được tin báo, Công an huyện Tam Đảo phối hợp với các đơn vị chức năng của Công an tỉnh Vĩnh Phúc nhanh chóng đến hiện trường dưới sự chỉ đạo của đồng chí Giám đốc Công an tỉnh Vĩnh Phúc tổ chức công tác cứu người bị nạn, khám nghiệm hiện trường.

Vụ TNGT không có người tử vong, riêng bà Lê Thị Dung (SN 1959) bị thương ở tay và một số người bị choáng đã được đưa đến bệnh viện. Các thành viên còn lại trong đoàn được lực lượng chức năng bố trí xe ô tô đón về trụ sở Công an huyện Tam Đảo, được CBCS Công an huyện chăm sóc, tiếp nước, đồ ăn theo dõi sức khỏe.

Hiện trường vụ TNGT.

Kết quả kiểm tra ban đầu, lái xe Lê Ngọc Hưng không có nồng độ cồn, không có chất ma túy. Chiếc xe gặp nạn có phù hiệu hợp đồng, còn hạn kiểm định đến ngày 24/7/2024.

Sau khi vụ việc xảy ra, đồng chí Lê Duy Thành, Chủ tịch UBND tỉnh Vĩnh Phúc đã trực tiếp xuống hiện trường, chỉ đạo xử lý, khắc phục hậu quả vụ tai nạn, đẩy nhanh tiến độ công tác cứu hộ, cứu nạn; đồng thời đến tận nơi lưu trú tạm thời của các thành viên trong đoàn để hỏi thăm sức khỏe, động viên mọi người sớm ổn định tinh thần. Tại đây, Chủ tịch UBND tỉnh Lê Duy Thành yêu cầu, chính quyền địa phương, các lực lượng chức năng quan tâm, theo dõi, chăm sóc tận tình người bị thương trong vụ tai nạn; chuẩn bị chu đáo các điều kiện ăn, ở để các thành viên trong đoàn sớm có được thể trạng, tinh thần tốt nhất.

Theo Công an huyện Tam Đảo, các thành viên trong đoàn cán bộ hưu trí đều lớn tuổi, hầu hết ở khu vực Hà Nội, nhân ngày 27/2, tổ chức du xuân trên huyện Tam Đảo thì xe ô tô gặp tai nạn. Tối 25/2, Công an huyện Tam Đảo đã bố trí xe ô tô đưa hành khách về nhà an toàn.

Xúc động trước tấm lòng vì nhân dân phục vụ của CBCS Công an, đại diện cho đoàn bác Nguyễn Kim Thủy đã cảm ơn sự hỗ trợ, giúp đỡ của Công an huyện Tam Đảo không quản ngại vất vả đã bố trí xe, tổ chức ăn nghỉ cho các thành viên trong đoàn.

