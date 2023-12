Chiều 27-12, bên lề họp báo do Bộ Công an tổ chức, Thiếu tướng Nguyễn Thanh Tùng, Phó Giám đốc Công an Hà Nội) đã thông tin về vụ việc đấu giá 3 mỏ cát tại huyện Ba Vì và quận Bắc Từ Liêm.

Theo đó, ngày 5-11, Trung tâm phát triển Quỹ đất Hà Nội đã tổ chức đấu giá quyền khai thác khoáng sản đối với 3 mỏ cát: Mỏ Châu Sơn (ở xã Châu Sơn, huyện Ba Vì, trữ lượng hơn 700.000m3), mỏ Liên Mạc (phường Liên Mạc, quận Bắc Từ Liêm, trữ lượng hơn 500.000m3) và mỏ Tây Đằng - Minh Châu (ở thị trấn Tây Đằng, xã Minh Châu và xã Chu Minh, huyện Ba Vì, trữ lượng gần 5 triệu m3).

Công an chưa phát hiện dấu hiệu vi phạm pháp luật về đấu giá 3 mỏ cát ở Hà Nội. Ảnh minh họa

Buổi đấu giá 3 mỏ cát ở Hà Nội có 41 doanh nghiệp đề nghị tham gia. Sau khi có thông tin, Công an Hà Nội đã nắm tình hình, thu thập tài liệu liên quan buổi đấu giá, trực tiếp theo dõi, giám sát các hoạt động trong buổi đấu giá.

Kết quả xác minh, công an đánh giá buổi đấu giá diễn ra khách quan, chưa phát hiện dấu hiệu vi phạm pháp luật về đấu giá cũng như chưa phát hiện các hiện tượng thông thầu, dìm giá.

Tiến hành nghiên cứu hồ sơ, tài liệu liên quan buổi đấu giá, Công an Hà Nội xác định 41 bộ hồ sơ của 41 doanh nghiệp tham gia đấu giá phù hợp với bộ tiêu chí của Sở Tài nguyên và Môi trường.

Trước đó, đầu tháng 11, Trung tâm Phát triển quỹ đất (Sở Tài nguyên và Môi trường Hà Nội) cho biết đã hoàn thành việc tổ chức đấu giá quyền khai thác 3 mỏ cát trên địa bàn. Tổng số tiền các tổ chức, cá nhân trả trong các phiên đấu giá là gần 1.700 tỉ đồng.

Mỏ cát Châu Sơn (xã Châu Sơn, huyện Ba Vì) có trữ lượng cát được cấp quyền khai thác là hơn 703.500m3. Giá khởi điểm được đưa ra là hơn 2,8 tỉ đồng. Qua 89 vòng đấu giá, ban tổ chức xác định được giá trúng là gần 397 tỉ đồng, gấp hơn 137 lần giá khởi điểm.

Mỏ cát Liên Mạc (phường Thượng Cát và Liên Mạc, quận Bắc Từ Liêm) có trữ lượng cát 508.603m3. Giá khởi điểm hơn 2 tỉ đồng. Sau 53 vòng, giá đấu trúng là hơn 408 tỉ đồng, gấp gần 200 lần giá khởi điểm.

Mỏ Tây Đằng - Minh Châu (xã Minh Châu và xã Chu Minh, huyện Ba Vì) có trữ lượng cát khai thác 4.899.000m3, giá khởi điểm là hơn 19 tỉ đồng, giá đấu trúng là gần 884 tỉ đồng, gấp gần 46 lần giá khởi điểm.

Nguồn: [Link nguồn]Nguồn: [Link nguồn]