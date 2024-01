Choáng với xe "mù" ở TP HCM

Sáng 18-1, Đội CSGT An Sương (Phòng CSGT Công an TP HCM) lập chốt xử lý xe máy không đảm bảo an toàn kỹ thuật, xe tự chế chở hàng hoá cồng kềnh gây mất an toàn lưu thông qua giao lộ Quốc lộ 22 - Nguyễn Thị Sóc (huyện Hóc Môn, TP HCM).

Theo ghi nhận, những trường hợp vi phạm là tài xế điều khiển những xe máy mà nhìn bằng mắt thường gần như… nát.

Chiếc xe "mù" được quấn băng keo

Khoảng 8 giờ 30, CSGT phát hiện, ra hiệu cho ông T.V.L (SN 1978; quê Đồng Tháp) dừng xe để kiểm tra.

Ông L. đã xuất trình giấy tờ xe, bằng lái xe và những giấy tờ liên quan khác cho CSGT.

Đầu xe không còn nguyên vẹn

Tuy nhiên, nhìn vào chiếc xe mà người đàn ông này điều khiển, không ít người bất ngờ. Chiếc xe của ông L. không có gương chiếu hậu, không sáng đèn. Ông L. dùng băng keo nhựa quấn để giữ đầu xe, đèn xe, yên xe.

Một chiếc xe "mù"

Làm việc với lực lượng chức năng, ông L. kể trong khoảng 3 năm chở hàng thuê của mình, ông đã nhiều lần bị CSGT xử phạt vì xe không đảm bảo an toàn kỹ thuật. Ông L. nói khi điều khiển những chiếc xe "mù" tương tự, ông chỉ chạy với tốc độ rất chậm, "cố gắng để không xảy ra tai nạn".

Những xe "mù" bị CSGT niêm phong, tạm giữ

"Xe chở hàng nặng, dễ hư hỏng nên tôi cũng không muốn sửa cho ngon. Còn việc bị CSGT phát hiện, xử lý thì tôi chấp nhận đóng phạt" – ông L. nói.

Nhiều người vi phạm lấy lý do xe chở hàng nặng, dễ hư hỏng nên không sửa chữa thường xuyên

Cũng tại chốt kiểm tra, lực lượng chức năng đã phát hiện, xử lý nhiều xe "mù" khác. Trong đó, hàng loạt trường hợp người điều khiển phương tiện không xuất trình được giấy tờ xe, giấy phép lái xe.

Một xe "mù" bị xử lý khác

Đơn cử, CSGT phát hiện, lập biên bản xử phạt vi phạm đối với anh D.T.L (SN 2003, ngụ huyện Hóc Môn). Người này cho biết đang điều khiển xe chở hai thùng khăn lạnh từ huyện Hóc Môn sang huyện Bình Chánh để giao cho khách.

Theo đó, xe máy mà anh L. điều khiển không có gương chiếu hậu, không đèn, không phanh, dàn áo nhựa bên ngoài xe đã bể nát. Làm việc với CSGT, anh L. không xuất trình được giấy phép lái xe và giấy chứng nhận đăng ký xe.

Giống với nhiều người vi phạm khác, anh L. cũng nại lý do vì chở đồ nặng, xe hay ngã nên không sửa chữa xe hoàn chỉnh. "Tôi chạy chậm nên cũng không nguy hiểm cho ai" - chủ xe nêu.

Một trường hợp điều khiển xe "mù" khác bị phát hiện, xử lý là L.V.K (SN 1998; ngụ huyện Hóc Môn). Ngoài bị xử phạt vì xe không đảm bảo an toàn kỹ thuật, anh K. còn không xuất trình được giấy tờ xe, bằng lái xe, không đội mũ bảo hiểm khi tham gia giao thông trên đường.

Các trường hợp không xuất trình được giấy tờ xe đều bị CSGT niêm phong, tạm giam phương tiện.

Nguồn: [Link nguồn]Nguồn: [Link nguồn]