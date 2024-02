Cho bạn nhậu mượn xe gây tai nạn chết người cũng bị tội, vì sao?

Ngày 21-2, Cục CSGT (C08, Bộ Công an) cho biết cơ quan CSĐT Công an huyện Lương Sơn - Công an tỉnh Hòa Bình đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với BVT (23 tuổi, trú trên địa bàn) về tội giao xe cho người không đủ điều kiện điều khiển phương tiện tham gia giao thông đường bộ.

T là người cho bạn nhậu mượn xe máy dẫn đến tai nạn giao thông làm hai người chết người.

Anh BVT - người cho bạn nhậu mượn xe làm việc với cơ quan chức năng. Ảnh CA

Theo điều tra, tối 3-2, anh BVT uống rượu cùng anh BCT (21 tuổi, cùng trú trên địa bàn) và 2 người khác.

Đến 21 giờ 45 cùng ngày, anh BCT mượn xe máy của anh BVT để đi đón bạn gái. Khi đến Km 450+ 600 đường Hồ Chí Minh (đoạn qua Chợ Bến, xã Thanh Cao, huyện Lương Sơn) thì xảy ra va chạm với một xe máy khác do anh NVH (23 tuổi) điều khiển. Vụ tai nạn khiến cả T và anh H tử vong.

Theo kết luận giám định của Viện Khoa học hình sự (Bộ Công an), nồng độ cồn trong máu của anh BCT là 90mg/100ml máu. Cơ quan CSĐT xác định anh BVT là người có đủ năng lực trách nhiệm hình sự, nhận thức được hành vi vi phạm của mình.

Anh BVT biết rõ BCT đã sử dụng rượu bia, không đủ điều kiện điều khiển phương tiện nhưng vẫn giao chìa khóa xe máy cho anh T đi và dẫn đến tai nạn giao thông.

Trao đổi với PV, Thạc sĩ – luật sư (ThS-LS) Nguyễn Văn Dũ, Đoàn LS TP.HCM cho biết trong vụ việc này, áp dụng khoản 7 Điều 157 Bộ luật Tố tụng hình sự năm 2015, do người thực hiện hành vi nguy hiểm cho xã hội là anh BCT đã chết nên cơ quan điều tra sẽ không khởi tố vụ án vi phạm quy định về tham gia giao đường bộ theo Điều 260 BLHS.

Tuy nhiên, CQĐT buộc phải chứng minh nguyên nhân xảy ra tai nạn có lỗi của BCT, đồng thời, BCT được BVT giao xe mà biết rõ BCT không đủ điều kiện để điều khiển phương tiện.

Khi đó mới đủ yếu tố cấu thành tội phạm và xử lý hình sự BVT theo Điều 264 BLHS về tội giao cho người không đủ điều kiện điều khiển phương tiện tham gia giao thông đường bộ.

“Trong trường hợp này, người được giao xe (là BCT) gây hậu quả làm một người khác chết (anh NVH) thì hành vi của BVT sẽ phải đối diện với mức hình phạt tối đa là cải tạo không giam giữ đến ba năm theo khoản 1 Điều 264 BLHS”, ThS-LS Văn Dũ nhận định.

Trước đó, một phụ nữ ở Gia Lai cũng bị truy tố vì giao xe cho con trai khi chưa có giấy phép lái xe, chưa đủ tuổi dẫn đến con trai gây tai nạn làm bốn người tử vong. Cụ thể, bà Rơ Mah Pil bị VKSND huyện Chư Prông (Gia Lai) truy tố về tội giao cho người không đủ điều kiện điều khiển phương tiện tham gia giao thông đường bộ.

Bị can đã giao xe máy cho con trai là Rơ Mah Tinh (sinh tháng 10-2006) sử dụng hàng ngày khi con chưa có giấy phép lái xe và chưa đủ tuổi điều khiển xe mô tô trên 50 cm3. Con trai bà sau đó lái xe mô tô gây tai nạn giao thông khiến bốn người tử vong vào tối 25-10-2023.

Cải tạo không giam giữ Cải tạo không giam giữ được áp dụng từ 6 tháng đến 3 năm đối với người phạm tội ít nghiêm trọng, phạm tội nghiêm trọng do Bộ luật này quy định mà đang có nơi làm việc ổn định hoặc có nơi cư trú rõ ràng nếu xét thấy không cần thiết phải cách ly người phạm tội khỏi xã hội. Nếu người bị kết án đã bị tạm giữ, tạm giam thì thời gian tạm giữ, tạm giam được trừ vào thời gian chấp hành hình phạt cải tạo không giam giữ, cứ 01 ngày tạm giữ, tạm giam bằng 03 ngày cải tạo không giam giữ. (Theo khoản 1 Điều 36 BLHS năm 2015 (sửa đổi, bổ sung năm 2017)

